С 1 сентября в белорусских школах запретят телефоны

С 1 сентября в белорусских школах запретят телефоны4
- 3.05.2025, 17:39
- 3,140
В Кодексе об образовании появилось много новшеств.
В Кодексе об образовании, который в Беларуси вступит в силу с 1 сентября 2025 года, много новшеств.
То, чего ждали многие родители, да и учителя, и что явно не понравится детям, – школа будет признана «территорией без телефона», рассказал начальник главного управления по образованию Миноблисполкома Николай Башко, пишет Mlyn.by.
В кодексе об этом ничего не сказано, но решение принято.
- Тема эта уже перезрела и наконец будет доведена до своего логического завершения. В настоящее время ведется разъяснительная работа с родительской общественностью и учащимися. Приходя в учреждение образования, ребенок должен будет сдать свой гаджет и получить его после окончания учебных занятий, – пояснил представитель Миноблисполкома.
К тому же уже определены места, где будут храниться телефоны, и люди, отвечающие за сохранность гаджетов.
Подвоз детей и закрытие школ
Если в мегаполисах добираться до школы детям в основном несложно, то в районах и областях большая роль в доставке учащихся отводится автобусам.
По новому Кодексу об образовании, с 1 сентября 2025 года автобусы будут бесплатно возить детей не только к школам, но и в пределах крупных населенных пунктов к местам спортивных, культурных и других мероприятий.
К сожалению, демография беспощадна. Из-за того что все меньше детей поступает в школы, некоторые учреждения образования закрываются. Говоря о Минской области, Николай Башко сообщил, что до 2032 года в регионе "предполагается вывести из сети 20 учреждений: 14 дошкольных и 6 общего среднего образования". В том числе закроют 11 детских садов и 4 школы.
Некоторым повезет больше, их объединят друг с другом.
Родители родные и приемные
Новым кодексом предусмотрено относить приемных родителей и родителей-воспитателей к числу педагогических работников.
Также с 1 сентября 2025 года, чтобы записать ребенка в кружок, достаточно согласие одного родителя или законного представителя (раньше требовалось добро от обоих).