С 1 сентября в белорусских школах запретят телефоны 4 3.05.2025, 17:39

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В Кодексе об образовании появилось много новшеств.

В Кодексе об образовании, который в Беларуси вступит в силу с 1 сентября 2025 года, много новшеств.

То, чего ждали многие родители, да и учителя, и что явно не понравится детям, – школа будет признана «территорией без телефона», рассказал начальник главного управления по образованию Миноблисполкома Николай Башко, пишет Mlyn.by.

В кодексе об этом ничего не сказано, но решение принято.

- Тема эта уже перезрела и наконец будет доведена до своего логического завершения. В настоящее время ведется разъяснительная работа с родительской общественностью и учащимися. Приходя в учреждение образования, ребенок должен будет сдать свой гаджет и получить его после окончания учебных занятий, – пояснил представитель Миноблисполкома.

К тому же уже определены места, где будут храниться телефоны, и люди, отвечающие за сохранность гаджетов.

Подвоз детей и закрытие школ

Если в мегаполисах добираться до школы детям в основном несложно, то в районах и областях большая роль в доставке учащихся отводится автобусам.

По новому Кодексу об образовании, с 1 сентября 2025 года автобусы будут бесплатно возить детей не только к школам, но и в пределах крупных населенных пунктов к местам спортивных, культурных и других мероприятий.

К сожалению, демография беспощадна. Из-за того что все меньше детей поступает в школы, некоторые учреждения образования закрываются. Говоря о Минской области, Николай Башко сообщил, что до 2032 года в регионе "предполагается вывести из сети 20 учреждений: 14 дошкольных и 6 общего среднего образования". В том числе закроют 11 детских садов и 4 школы.

Некоторым повезет больше, их объединят друг с другом.

Родители родные и приемные

Новым кодексом предусмотрено относить приемных родителей и родителей-воспитателей к числу педагогических работников.

Также с 1 сентября 2025 года, чтобы записать ребенка в кружок, достаточно согласие одного родителя или законного представителя (раньше требовалось добро от обоих).

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