Эксперты рассказали об уникальных свойствах рапсового масла 3 3.05.2025, 17:47

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Это настоящая кладезь незаменимых жирных кислот.

Рапс входит в топ-10 наиболее ценных продовольственных культур, в семенах которого содержится до 50% масел и до 28% белка. Кроме того, рапсовое масло является уникальным по своему содержанию таких полезных аминокислот, как омега-3, омега-6 и омега-9.

По словам заведующей лабораторией изучения статуса питания населения НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Натальи Цемборевич, жиры и масла – необходимые компоненты рациона питания. В организме человека обязательно должен быть запас жира – примерно от 10 до 30% от массы тела. И достаточно важно, чтобы этот баланс соблюдался либо поддерживался и восполнялся именно за счет потребления жиров и масел. Иначе на энергетические цели будут тратиться белки, что замедляет рост и развитие организма.

Вместе с тем при соблюдении рекомендаций по употреблению жиров и масел следует учитывать и их биологические свойства, которые в первую очередь определяются содержанием незаменимых аминокислот - омега-3, омега-6 и омега-9.

– Растительные масла имеют различный жирнокислотный состав и соотношение незаменимых жирных кислот. В этом отношении рапсовое масло выгодно отличается от соевого и подсолнечного, а по некоторым показателям превосходит и оливковое масло.

Более того, рапсовое масло является важным источником токоферолов – витаминов группы Е. В нерафинированном рапсовом масле также содержатся фитостерины, которые тоже оказывают положительное влияние на организм, добавила эксперт.

Сколько граммов рапсового масла нужно в день

Для людей пожилого возраста достаточно 20 граммов рапсового масла в сутки, чтобы восполнить норму и получить необходимые полиненасыщенные жирные кислоты, токоферолы, фитостерина.

– Полиненасыщенные жирные кислоты оказывают положительное влияние на обмен веществ, на снижение уровня холестерина в крови. Витамин Е является антиоксидантом, который борется с процессами старения в организме, фитостерины обладают антиатеросклеротическим действием. При этом для пожилых людей все-таки более предпочтительным является употребление нерафинированных масел, потому что при рафинации значительная часть фитостеринов теряется.

Особую пользу рапсового масла отмечают специалисты и для поддержания иммунитета будущих мам и кормящих женщин. До 6 граммов в сутки рапсового масла рекомендуется включать в рацион детей раннего возраста от года до трех лет.

Можно ли готовить на рапсовом масле

Рапсовое масло способно выдерживать высокие температуры при приготовлении пищи. Для сравнения: точка задымления подсолнечного масла составляет 180-185 градусов, рапсового – 210-220.

– При длительном нагревании рапсового масла образование полиароматических углеводородов, которые являются канцерогенами, проходит в значительно меньшем количестве по сравнению с соевым и подсолнечным маслами. Поэтому мы рекомендуем использовать рапсовое масло для жарки картофеля, рыбы или мяса. При этом блюда сохраняют привычный нам вкус, потому что при производстве масла используется в основном низкоэруковые и безэруковые сорта рапса.

В чем уникальность рапсового масла

Начальник отдела технологий кондитерской и масложировой продукции НПЦ НАН Беларуси по продовольствию Валентина Бабодей рассказала, что ценность масла зависит от баланса жирных кислот, которые присущи тому или иному его виду.

– Основное достоинство рапсового масла – в соотношении незаменимых жирных кислот. Например, в подсолнечном масле содержится одна линолевая кислота. Оливковое масло богато мононенасыщенной жирной олеиновой кислотой. Рапсовое же масло обогащено линолевой и альфа-линоленовой кислотами. Причем в таком соотношении, которое рекомендуется диетологами – 2 к 1. Более того, оно богато олеиновой мононенасыщенной кислотой. Поэтому без преувеличения рапсовое масло – кладезь незаменимых жирных кислот.

Специалист также напомнила, что линолевая (омега-6) и альфа-линоленовая (омега-3) кислоты не вырабатываются в нашем организме и, соответственно, должны поступать с пищей.

Несколько лет назад НПЦ по продовольствию совместно с РНПЦ «Кардиология» провели исследования, которые касались разработки научно-обоснованных рекомендаций по питанию различных групп населения на основе масложировых продуктов.

– В исследованиях принимали участие люди с избыточной массой тела, а также здоровые добровольцы. Результаты показали, что у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и избыточной массой тела рапсовое масло обладает выраженным антиатерогенным эффектом, то есть предупреждающим развитие патологий сердечно-сосудистой системы. Кроме того, было выявлено снижение общего холестерина, липопротеинов низкой плотности. Таким образом, данные научные клинические исследования показали, что рафинированное дезодорированное рапсовое масло, а также смеси на его основе являются полезным пищевым продуктом. Положительный эффект от их употребления доказан при питании как здоровых людей, так и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и избыточной массой тела.

Последние научные исследования, которыми в данный момент занимается НПЦ, направлены на то, чтобы получить из семян рапса масло с использованием щадящих режимов с целью максимального сохранение всех его полезных веществ.

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