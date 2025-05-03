«Одни дворцы у ворюги Лукашенко на уме» 3 3.05.2025, 17:58

2,632

В белорусских магазинах пустеют полки.

Вслед за картошкой из белорусских магазинов пропал лук.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые из них:

«Так пишут, что свинину Беларусь закупает в России уже. Доуправлялся... Одни дворцы у ворюги на уме».

«Лукашенко строит за народные средства 20 резиденцию... Правда, с собой в ад не заберёт».

«В «Евроопте» скоро вообще ничего не будет. Сыра почти нет, йогуртов тоже, до минимума сократился ассортимент чая и кофе».

«У меня такое предчувствие, что склады специально не выставляют овощи на продажу. Будут их выставлять в малых количествах и при этом поднимая на него цену. Когда покупательская цена их устроит, тогда они выложат все в полном объеме. А так они мониторят по какой цене реально продавать».

«Так было перед развалом СССР. Сначала пропадали отдельные товары, потом группы товаров, потом перешли на талоны».

«Белорусы, возьмитесь за Луку - появится лук».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com