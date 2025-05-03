«Одни дворцы у ворюги Лукашенко на уме»3
- 3.05.2025, 17:58
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В белорусских магазинах пустеют полки.
Вслед за картошкой из белорусских магазинов пропал лук.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые из них:
«Так пишут, что свинину Беларусь закупает в России уже. Доуправлялся... Одни дворцы у ворюги на уме».
«Лукашенко строит за народные средства 20 резиденцию... Правда, с собой в ад не заберёт».
«В «Евроопте» скоро вообще ничего не будет. Сыра почти нет, йогуртов тоже, до минимума сократился ассортимент чая и кофе».
«У меня такое предчувствие, что склады специально не выставляют овощи на продажу. Будут их выставлять в малых количествах и при этом поднимая на него цену. Когда покупательская цена их устроит, тогда они выложат все в полном объеме. А так они мониторят по какой цене реально продавать».
«Так было перед развалом СССР. Сначала пропадали отдельные товары, потом группы товаров, потом перешли на талоны».
«Белорусы, возьмитесь за Луку - появится лук».