Первый иностранный топ-гость отменил поездку на парад Путина 3.05.2025, 18:12

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Раджнатх Сингх

Он решил отправить вместо себя министра обороны.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх стал первым иностранным топ-гостем, который передумал ехать в Москву на парад к 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на India Today.

Сингх решил не ехать в Москву на парад 9 мая после того, как премьер-министр Индии Нарендра Моди предварительно отменил свой визит в Россию. Изменение планов, как пишет индийское медиа, связано с напряженной ситуацией в отношениях с Пакистаном.

Но, как отмечает медиа, Индия стремится сохранить важность индийско-российских связей, поэтому отправит на парад государственного министра обороны - Санджая Сета. Он является заместителем Сингха.

Отметим, что накануне сербский президент Александр Вучич, который тоже обещал приехать на парад в Москву, внезапно заболел и срочно вернулся из США в Белград, чтобы лечь в больницу. Пока неизвестно, как долго Вучич будет госпитализированным, но теперь его поездка в Москву под вопросом.

Для проведения парада Путин даже объявил о «перемирии», которое украинский президент Владимир Зеленский назвал «театральной постановкой», предложив прекращение огня на 30 дней.

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