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«Нас бьют, как мух. Россию трясет»

  • 3.05.2025, 18:22
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«Нас бьют, как мух. Россию трясет»

Z-пропагандисты устроили истерику после уничтожения Су-30.

Пропагандисты в РФ болезненно переживают очередное поражение своей армии на фронте – уничтожение российского истребителя «Су-30», сбитого ракетой, выпущенной с украинского морского дрона, заметил dialog.ua.

Так, Z-военкор Александр Сладков дошел до такого состояния, что заявил, что российскую армию «бьют, как мух»,

«Мне нас жалко. Нас бьют. Я уже дошел до жалости. Был период отрицания, гнева, еще что-то. А теперь я принял ситуацию такой, какая она есть. Нас бьют, как мух», - написал он.

По его словам, всю Россию трясет от налетов украинских беспилотников, а российский боевой флот не знает, куда спрятаться.

Подводя итог сказанному, пропагандист начал требовать от кремлевского режима сворачивать войну или «переходить к заморозке, перемириям или еще куда-то».

По его словам, армия страны-агрессора, находясь в боевом паритете с Украиной, может «сточить» оставшихся готовых к боевым действиям оккупантов.

Последним заявлением, кстати, пропагандист подтвердил проблемы оккупантов с личным составом в результате больших потерь на поле боя.

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