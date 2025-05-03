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В Сеть попал интересный тест на внимательность

  • 3.05.2025, 18:43
В Сеть попал интересный тест на внимательность

Отыщите двух кошек на картинке.

На первый взгляд изображение кажется простым — но только не тем, кто умеет замечать детали. Где-то на картинке прячутся две кошки, и ваша задача — найти их как можно быстрее, отмечает «Вокруг света».

Это не просто развлечение: подобные задания помогают оценить состояние внимания, работу зрительной памяти и умение фокусироваться. Психологи используют похожие упражнения для тренировки когнитивных функций. А нейрофизиологи уверяют: регулярная «гимнастика для ума» улучшает концентрацию и замедляет возрастные изменения мозга.

Посмотрите на картинку ниже — там есть две кошки, сможете отыскать их меньше чем за 30 секунд?

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