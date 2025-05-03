В Сеть попал интересный тест на внимательность
- 3.05.2025, 18:43
Отыщите двух кошек на картинке.
На первый взгляд изображение кажется простым — но только не тем, кто умеет замечать детали. Где-то на картинке прячутся две кошки, и ваша задача — найти их как можно быстрее, отмечает «Вокруг света».
Это не просто развлечение: подобные задания помогают оценить состояние внимания, работу зрительной памяти и умение фокусироваться. Психологи используют похожие упражнения для тренировки когнитивных функций. А нейрофизиологи уверяют: регулярная «гимнастика для ума» улучшает концентрацию и замедляет возрастные изменения мозга.
Посмотрите на картинку ниже — там есть две кошки, сможете отыскать их меньше чем за 30 секунд?