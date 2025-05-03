Россияне возродили практику челночной торговли драгоценностями и гаджетами 7 3.05.2025, 19:12

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В соцсетях расцвел нелегальный рынок.

В российских соцсетях развился нелегальный рынок контрабанды импортных товаров — от доставки в Россию документов и лекарств до пересылки люксовых аксессуаров и гаджетов, пишет The Moscow Times.

Торговля «запрещенкой» организована по челночной системе: отдельные россияне выезжают за границу, закупают необходимые товары, а потом ввозят их в Россию под видом личных вещей. Особенным спросом пользуются предметы роскоши, ювелирная продукция и дорогостоящие гаджеты. В соцсетях и мессенджерах работают «многочисленные каналы», в которых открыто предлагаются услуги по пересылке из-за границы документов, ключей, продуктов, представительских товаров, медикаментов и другого.

В частности, в апреле таможенники задержали 32-летнюю россиянку, которая пыталась провезти купленные в ОАЭ изделия известных ювелирных брендов: Cartier, Hermes, Van Cleef and Arpels, Casa Gi, Rolex. Из Эмиратов чаще всего пытаются привезти в Россию незадекларированные товары, в том числе часы и кольца, которые выдают за подарки.

«Есть люди, которые зарабатывают на жизнь перевозками [вещей] на себе, — обычно это девушки модельной внешности, которые часто летают в ОАЭ, страны Запада. Еще одна категория челноков — сотрудники авиакомпаний. У бортпроводников довольно скромная зарплата, поэтому некоторые идут на нарушение внутренних правил работодателя и таможенных правил — берут под заказ за границей продукцию и имеют с этого приличный процент», — пояснил собеседник в транспортной полиции.

Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ (ФТС), число возбужденных уголовных дел о контрабанде (ст. 226.1 УК РФ) после начала войны в Украине увеличилось с 258 дел в 2022 году до 419 дел в 2024-м. За первые месяцы 2025 года таможенные органы завели 121 уголовное дело по статье о контрабанде. Совокупная стоимость перемещенных товаров в этом году — 1,5 млрд рублей.

Кроме того, с начала текущего года было возбуждено 226 административных дел в сфере таможенного законодательства, связанных с попыткой провоза «стратегически важных товаров и ресурсов». Стоимость изъятых предметов составила 74,8 млн рублей. Всего за период с 2022 по 2024 год таможенники завели 3758 производств по такого рода делам (россияне попытались провезти товары на 1,9 млрд рублей).

Большинство пойманных на таможне челноков уверяют, что не были знакомы с таможенными правилами. В ФТС отметили, что чаще всего они пытались провезти алкогольную и табачную продукцию, лесоматериалы и украшения.

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