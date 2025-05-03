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Украинский дрон «Баба Яга» разгромил позиции и технику россиян в Харьковской области

  • 3.05.2025, 19:14
  • 1,134
Украинский дрон «Баба Яга» разгромил позиции и технику россиян в Харьковской области

Видеофакт.

Украинские пограничники атаковали позиции и уничтожили технику россиян в Харьковской области. Украинские защитники использовали отечественный дрон «Баба Яга».

Как сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

- «Баба Яга» пограничников Харьковского отряда обнаружила и уничтожила три машины и три позиции оккупантов.

На кадрах заметно, как дрон сбрасывает взрывчатку на позиции и автомобили российских оккупантов, после чего они взрываются.

Отметим, что ударный дрон Vampire, известный также как «Баба Яга» - это украинский беспилотник, гексакоптер тяжелого класса. Его разработка началась летом 2022 года.

Дрон может сбрасывать различные боеприпасы, используется для дистанционного минирования и перевозки полезных грузов. В его арсенале - специальные авиабомбы, минометные, противотанковые и противопехотные мины.

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