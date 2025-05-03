Украинский дрон «Баба Яга» разгромил позиции и технику россиян в Харьковской области
- 3.05.2025, 19:14
- 1,134
Видеофакт.
Украинские пограничники атаковали позиции и уничтожили технику россиян в Харьковской области. Украинские защитники использовали отечественный дрон «Баба Яга».
Как сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram.
- «Баба Яга» пограничников Харьковского отряда обнаружила и уничтожила три машины и три позиции оккупантов.
На кадрах заметно, как дрон сбрасывает взрывчатку на позиции и автомобили российских оккупантов, после чего они взрываются.
Отметим, что ударный дрон Vampire, известный также как «Баба Яга» - это украинский беспилотник, гексакоптер тяжелого класса. Его разработка началась летом 2022 года.
Дрон может сбрасывать различные боеприпасы, используется для дистанционного минирования и перевозки полезных грузов. В его арсенале - специальные авиабомбы, минометные, противотанковые и противопехотные мины.