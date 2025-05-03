Сборная Беларуси по пляжному футболу победила японцев на чемпионате мира 2 3.05.2025, 19:37

Белорусы вышли в плей-офф.

В поединке второго тура групповой стадии чемпионата мира по пляжному футболу белорусы обыграли японцев со счетом 6:3. Этот результат позволил подопечным Николаса Альварадо досрочно гарантировать себе участие в четвертьфинале.

В первом туре наша команда сломила сопротивление сборной Сейшельских островов (6:3), а японцы взяли верх над гватемальцами (6:2). Это делало диспозицию перед сегодняшним матчем предельно простой: победа обеспечивала любой из дружин выход в плей-офф.

Сейчас турнирная таблица выглядит так: 1. Беларусь — 6 очков (2 матча). 2. Япония — 3 (2). 3. Сейшельские острова — 0 (1). 4. Гватемала — 0 (1).

По итогам предварительной стадии, которая завершится 6 мая, по две лучшие команды из четырех квартетов квалифицируются в 1/4 финала, где сыграют по следующей схеме: А1 — В2, В1 — А2, С1 — D2, D1 — C2. Далее состоятся полуфиналы, матч за третье место и финал.

Команда Беларуси ранее играла на мировом первенстве трижды. В 2019-м и 2021-м она не смогла преодолеть групповой раунд, а в 2024-м заняла четвертое место. Золото в прошлом году завоевали бразильцы, которые в финале одолели итальянцев со счетом 6:4. Именно бразильская сборная, побеждавшая на ЧМ 15 раз, является самой титулованной командой в истории соревнований.

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