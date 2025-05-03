Делали засады: как ГУР Украины удалось уничтожить российский Су-30 надводным дроном 3.05.2025, 19:46

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Самолет удалось заманить на критическое расстояние.

Украинские силы обороны сбили российский боевой самолет Су-30 дроном Magura. Это произошло 2 мая в акватории Черного моря.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире «24 Каналу» рассказал, что ночью в Крыму около 30 беспилотных катеров Украины отправились в направлении полуострова и устраивали там засады. Кроме того, большая группа воздушных дронов направлялась к восточному побережью Черного моря – в сторону Новороссийска.

Он добавил, что появилась информация: какой-то авиационный транспорт России упал в море. Экипаж катапультировался. Сначала сообщали, что это якобы был ударный вертолет, но появилась уточненная информация – это Су-30.

- Это не первое поражение авиационной техники с помощью надводных дронов, вооруженных переносными зенитно-ракетными комплексами. Еще в 2024 году так было уничтожено по меньшей мере два вертолета Ми-8, которые пытались уничтожить наши дроны, но были уничтожены встречным огнем. Но на этот раз речь идет об уничтожении именно самолета, – сказал Иван Ступак.

Он добавил, что экипаж, катапультировавшегося, сухогруза, проходившего рядом, подобрал двух российских пилотов. Россия признает, что Украина имела возможность уничтожить этих пилотов, но этого не сделала. Он добавил, что считает решение командования абсолютно правильным, поскольку Украина движется в направлении Запада и должна придерживаться правил ведения войны.

Катера, которые были в засадах в Черном море, постоянно модифицируются. Если раньше это была фактически просто плавучая бомба, что шла от точки А до точки Б, то сейчас это значительно более сложная система.

- Это и бомба, и платформа для FPV-дронов, которые могут взлетать и управляться отдельными операторами. Это и система с ПВО, и средства радиоэлектронной борьбы. Есть даже пулеметы – например, пулемет «Гатлинг» с вращающимся блоком стволов. Такого вооружения уже достаточно, чтобы отогнать или уничтожить российский вертолет или даже самолет, если тот неосмотрительно приблизится, – сказал Иван Ступак.

Ступак добавил, что российская сторона признала: Украина не просто атаковала дронами, а устроила засаду в Черном море. Они спровоцировали россиян – в частности, один из катеров стоял одиноко, приманивая самолет. Тот приблизился на критическое расстояние – и в этот момент из других, заблаговременно размещенных катеров по нему был нанесен удар.

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