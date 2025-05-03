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«Лукашенко понимает, что это все рухнет»

  • 3.05.2025, 20:01
  • 1,360
«Лукашенко понимает, что это все рухнет»
Виктор Ягун

Диктатор привязан к России очень сильно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этим летом Россия может «что-то готовить в Беларуси под видом военных учений».

Какие конкретные действия может предпринять Лукашенко, учитывая его возрастающую зависимость от Кремля? Спросил сайт Charter97.org генерал-майора СБУ в запасе Виктора Ягуна:

— Лукашенко самостоятельно ничего делать не будет. Как вспомогательная сила, как второй эшелон — возможно. На все, что он может пойти, это продолжать терроризировать Европу мигрантами. Возможны какие-то провокации в отношении отдельных лиц, бывших граждан Беларуси, которые выступают против него.

Он понимает, что если в России что-то произойдет, а Беларусь привязана к России очень сильно, то это все рухнет. И вместе путинским режимом, и его режим пойдет в тартарары.

Украина готова к любым событиям. Есть соответствующие силы, и укрепления тоже созданы. На этом направлении наступать, как хотят в Кремле, их армия не сможет. Колоннами выступить у них точно не получится.

Сейчас уже не та война и не те возможности — ни у России, ни у Беларуси. Если они опять пойдут колоннами, а там широким фронтом не пройти, их просто сожгут — и все закончится. Поэтому, скорее всего это просто игра на нервах.

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