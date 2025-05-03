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Представительство ЕС в Беларуси выступило в защиту независимых СМИ

  • 3.05.2025, 20:17
Представительство ЕС в Беларуси выступило в защиту независимых СМИ

Сегодня - Всемирный день свободы прессы.

Представительство Евросоюза в Беларуси во Всемирный день свободы прессы выступило с заявлением по поводу ситуации со свободными СМИ в нашей стране.

В заявлении представительство Евросоюза в Беларуси напомнило о «важности свободных и независимых средств массовой информации и о ключевой роли журналистов и работников СМИ».

«Правительство, запрещающее свободные СМИ, это правительство, которое не доверяет своему народу правду. В 2025 году Беларусь занимала 166-е место из 180 стран в рейтинге Мирового индекса свободы прессы. Журналисты и работники СМИ систематически становятся жертвами преследования, их лишают свободы по сфабрикованным обвинениям, а также преследуют их родных и друзей. Им выносят бесчеловечные приговоры – к 14 годам лишения свободы только за то, что они выполняют свою работу», – говорится в заявлении.

Кроме того, Представительство Евросоюза выступило с требованием, чтобы Беларусь выполняла свои международные обязательства по обеспечению свободы и независимости прессы.

«Все политические заключенные должны быть освобождены», – такими словами завершается заявление.

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