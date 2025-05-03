Представительство ЕС в Беларуси выступило в защиту независимых СМИ
- 3.05.2025, 20:17
Сегодня - Всемирный день свободы прессы.
Представительство Евросоюза в Беларуси во Всемирный день свободы прессы выступило с заявлением по поводу ситуации со свободными СМИ в нашей стране.
В заявлении представительство Евросоюза в Беларуси напомнило о «важности свободных и независимых средств массовой информации и о ключевой роли журналистов и работников СМИ».
«Правительство, запрещающее свободные СМИ, это правительство, которое не доверяет своему народу правду. В 2025 году Беларусь занимала 166-е место из 180 стран в рейтинге Мирового индекса свободы прессы. Журналисты и работники СМИ систематически становятся жертвами преследования, их лишают свободы по сфабрикованным обвинениям, а также преследуют их родных и друзей. Им выносят бесчеловечные приговоры – к 14 годам лишения свободы только за то, что они выполняют свою работу», – говорится в заявлении.
Кроме того, Представительство Евросоюза выступило с требованием, чтобы Беларусь выполняла свои международные обязательства по обеспечению свободы и независимости прессы.
«Все политические заключенные должны быть освобождены», – такими словами завершается заявление.