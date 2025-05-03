США продолжат поддержку Украины: у Трампа сделали сильное заявление 1 3.05.2025, 20:52

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США твердо намерены продолжать поддерживать право Украины на защиту.

США твердо намерены продолжать поддерживать право Украины на защиту. Об этом заявил пастор Марк Бернс — один из приближённых к Дональду Трампу религиозных советников, сообщает.

Он лично рассказал президенту США и представителям Белого дома о том, что увидел в Украине: о преступлениях, совершаемых российскими военными против мирных жителей, женщин, детей и пожилых, а также о похищении 20 тысяч украинских детей и разрушении сотен религиозных объектов, подчеркнул пастор в интервью Kyiv Independent.

На вопрос о реакции Трампа, Бернс отметил: «Президент всегда проявляет сочувствие и беспокоится о невинных людях, страдающих от войны». Он добавил, что именно поэтому Трамп усиливает давление на Путина и не скрывает своего недовольства его действиями.

Хотя ранее Бернс высказывался за паузу в военной помощи Украине, его позиция изменилась после посещения Кривого Рога, где он стал свидетелем последствий российского ракетного удара.

«Президент Трамп недавно дал согласие на первую партию военной помощи Украине, тем самым чётко показав: Америка не отступит от своей поддержки украинского права на самооборону», — подчеркнул Бернс.

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