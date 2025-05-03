Посольство Германии в Минске предупредило о важном изменении 3.05.2025, 21:01

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Оно вступит в силу с июля.

С 1 июля посольство Германии в Минске отменяет процедуру апелляции отказов в выдаче виз, сообщается на сайте диппредставительства.

В посольстве подчеркнули, что процедура апелляции действовала на «добровольной основе». Отказ от нее позволит обработать большее количество визовых заявлений и сократит время ожидания.

С июля обжаловать отказ в выдаче немецкой визы можно будет только в Административном суде Берлина. Исковое заявление нужно будет направить на немецком языке. В посольстве предупредили, что процесс «связан с судебными издержками».

В посольстве подчеркнули, что минимизировать риск отказа в выдаче визы можно, «предоставив все необходимые документы в полном объеме».

«Если визовый отдел запросит дополнительные документы, пожалуйста, предоставьте их вовремя. После отклонения есть возможность подать новое заявление на визу», — добавили в посольстве.

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