Соболенко в третий раз выиграла престижный турнир в Мадриде 3 3.05.2025, 21:29

Арина Соболенко

Белорусская теннисистка в финале победила американку Кори Гауфф.

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко завоевала титул на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В финале она обыграла четвертую ракетку мира американку Кори Гауфф со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

Для Соболенко титул в Мадриде стал 20-м в карьере, третьим в сезоне и третьим в Мадриде. Арина побеждала в 2021 и 2023 году. В прошлогоднем финале Соболенко проиграла польской теннисистке Иге Свентек со счетом 5:7, 6:4, 6:7 (7:9).

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