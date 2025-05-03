WSJ: Встреча Зеленского с Трампом в Ватикане вышла удачной из-за одного момента 3.05.2025, 21:26

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В их беседу не вмешивался даже переводчик.

Короткая встреча в Ватикане на прошлой неделе, вероятно, спасла отношения президентов Украины и США. Ее успех не в последнюю очередь заключался в том, что Зеленский и Трамп разговаривали тет-а-тет без присутствия помощников, пишет The Wall Street Journal (перевод - «Униан».

Издание отмечает, что украинский лидер искал возможность нормализовать отношения с американским коллегой с той самой катастрофической ссоры в Овальном кабинете в конце февраля. По словам официальных лиц, знакомых с ситуацией, 15-минутная встреча в прошлую субботу, вероятно, примирившая двух политиков, была лишь отчасти спланированной, поскольку имела значительную долю спонтанности.

Европейские союзники Украины несколько недель активно работали над тем, чтобы устранить раскол между Киевом и Вашингтоном. Церемония прощания с Франциском стала очередной возможностью для этого.

Президент Франции Эммануэль Макрон начал разговор с президентом США, когда мировые лидеры собрались в базилике перед похоронами.

- Мы должны быть гораздо жестче с русскими, — сказал Макрон Трампу. Затем подошел Зеленский, и он и Трамп договорились поговорить. Один стул, предназначенный для переводчика, был убран, потому что Зеленский предпочел поговорить с Трампом один на один, позже рассказал Макрон.

На знаменитых фотографиях этой встречи Зеленского с Трампом видно, как двое мужчин, наклонившись и придвинувшись ближе друг к другу, увлеченно беседуют.

- Лучшее в этой встрече то, что на ней были только они двое. Это просто вопрос завышенного самолюбия людей, которые находятся рядом с ними. Если там присутствует Уиткофф, Вэнс — все искажается, – заявил автору публикации бывший советник Зеленского Игорь Новиков.

Хотя еще рано говорить о том, насколько сильно эта встреча повлияла на отношения двух президентов, определенный оптимизм она вселяет. Оба – и Зеленский, и Трамп – называли ее очень полезной и положительной. А президент США после нее даже высказал необычно резкую критику в адрес Путина. Однако Трамп до сих пор не ввел новых санкций против России, вопреки обещаниям, и продолжает время от времени критиковать Зеленского.

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