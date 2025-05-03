Шольц выступил с последней речью в роли канцлера ФРГ 5 3.05.2025, 22:16

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Олаф Шольц

Фото: Getty Images

Он призвал к объединенной и мирной Европе.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в своем последнем публичном выступлении в этой должности призвал к объединенной и мирной Европе, сообщает «Немецкая волна».

Уходящий канцлер выступил с речью на памятной церемонии по случаю 80-летия окончания войны в Европе и освобождения концлагерей в гамбургском мемориале Нойенгамме.

Свое обращение Шольц связал с продолжающейся войной в Украине и авторитарными тенденциями по всему миру. По словам канцлера, Германия несет особую ответственность из-за своей истории.

- Один из важнейших уроков из войны, развязанной немцами, из нацистского режима террора, из убийства миллионов невинных женщин, детей и мужчин - это наша глубокая убежденность в том, что наш континент, что мы, европейцы, должны раз и навсегда оставить войны между нашими народами в прошлом, - заявил Шольц.

Das KZ Neuengamme ist ein Ort des Schreckens, der Schuld und immerwährender Verantwortung.

Das gemeinsame Erinnern ist ein Zeichen für ein Europa der Versöhnung, der Freiheit und der Demokratie - wo wir Antisemitismus und Rassismus bekämpfen und die Würde jedes Menschen schützen. pic.twitter.com/ESoU9UdXHQ — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 3, 2025

Тем более трагично, продолжил он, что Путин «вновь принес войну в Европу». «Мы не должны и не будем с этим мириться», - подчеркнул канцлер. Он отметил, что Европа - это «живое и дышащее воплощение свободы, демократии и правового государства», и потому она «несовместима с военным империализмом и пренебрежением международным правом».

«Поэтому неудивительно, что автократы, экстремисты и популисты по всему миру, в том числе в наших собственных странах, атакуют и стремятся разрушить эту мирную и объединенную Европу», - сказал Шольц. Германия, по его словам, особенно не должна этого допустить, «потому что мы обязаны помнить об ужасах, к которым приводят империализм, бесправие и расовая ненависть».

Нового канцлера выберут на следующей неделе

Ожидается, что 5 мая будет официально подписано коалиционное соглашение между Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). На следующий день, 6 мая в бундестаге пройдет избрание лидера христианских демократов Фридриха Мерца (Friedrich Merz) новым канцлером ФРГ. В тот же день к присяге будут приведены члены его правительства.

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