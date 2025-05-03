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Шольц выступил с последней речью в роли канцлера ФРГ

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  • 3.05.2025, 22:16
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Шольц выступил с последней речью в роли канцлера ФРГ
Олаф Шольц
Фото: Getty Images

Он призвал к объединенной и мирной Европе.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в своем последнем публичном выступлении в этой должности призвал к объединенной и мирной Европе, сообщает «Немецкая волна».

Уходящий канцлер выступил с речью на памятной церемонии по случаю 80-летия окончания войны в Европе и освобождения концлагерей в гамбургском мемориале Нойенгамме.

Свое обращение Шольц связал с продолжающейся войной в Украине и авторитарными тенденциями по всему миру. По словам канцлера, Германия несет особую ответственность из-за своей истории.

- Один из важнейших уроков из войны, развязанной немцами, из нацистского режима террора, из убийства миллионов невинных женщин, детей и мужчин - это наша глубокая убежденность в том, что наш континент, что мы, европейцы, должны раз и навсегда оставить войны между нашими народами в прошлом, - заявил Шольц.

Тем более трагично, продолжил он, что Путин «вновь принес войну в Европу». «Мы не должны и не будем с этим мириться», - подчеркнул канцлер. Он отметил, что Европа - это «живое и дышащее воплощение свободы, демократии и правового государства», и потому она «несовместима с военным империализмом и пренебрежением международным правом».

«Поэтому неудивительно, что автократы, экстремисты и популисты по всему миру, в том числе в наших собственных странах, атакуют и стремятся разрушить эту мирную и объединенную Европу», - сказал Шольц. Германия, по его словам, особенно не должна этого допустить, «потому что мы обязаны помнить об ужасах, к которым приводят империализм, бесправие и расовая ненависть».

Нового канцлера выберут на следующей неделе

Ожидается, что 5 мая будет официально подписано коалиционное соглашение между Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). На следующий день, 6 мая в бундестаге пройдет избрание лидера христианских демократов Фридриха Мерца (Friedrich Merz) новым канцлером ФРГ. В тот же день к присяге будут приведены члены его правительства.

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