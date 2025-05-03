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Президент Украины сделал заявление о перемирии с РФ и назвал ключевое условие

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  • 3.05.2025, 22:50
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Президент Украины сделал заявление о перемирии с РФ и назвал ключевое условие

Интенсивность российских ударов не свидетельствует ни о чем, кроме российского желания и дальше воевать.

Украина готова как можно быстрее переходить к прекращению огня, если Россия готова к зеркальным шагам, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

- Мы готовы как можно быстрее, хоть с сегодняшнего дня, переходить к прекращению огня, если Россия готова к зеркальным шагам - к полной тишине, к длительной тишине минимум на 30 суток. Это честный срок, когда можно подготовить следующие шаги. Россия должна остановить войну и прекратить штурмы, прекратить обстрелы, - сказал он в вечернем видеообращении.

По словам украинского президента, по состоянию на сейчас интенсивность российских ударов не свидетельствует ни о чем, кроме российского желания и дальше воевать. «Каждую ночь под сотню шахедов. Только за одну эту неделю с понедельника по субботу уже более чем 950 российских авиабомб», - сказал он.

Также он подчеркнул, что ежедневно интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, на других Донецких направлениях.

«Мы отвечаем по всему фронту, а также на территории Курской и Белгородской областей, где сохраняется наша активность», - добавил Зеленский.

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