Названы самые популярные смартфоны в мире 30.05.2025, 1:04

Глобальные продажи возглавил iPhone 16.

iPhone 16 возглавил глобальные продажи смартфонов в первом квартале 2025 года, согласно аналитическому отчету Counterpoint Research.

Это стало первым за два года возвращением базовой модели серии iPhone на первое место по итогам квартала. Apple сохранила свое мощное присутствие в топ-10, заняв пять позиций подряд уже пятый мартовский квартал.

iPhone 16 показал особенно хорошие результаты в Японии и регионе Ближнего Востока и Африки. Наибольший рост продаж базовой модели зафиксирован именно в Японии, где на фоне улучшения экономической ситуации и изменений в регулировании субсидий цена и экосистема Apple стали еще привлекательнее для потребителей.

iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 Pro заняли второе и третье места соответственно, но в Китае они столкнулись с трудностями из-за государственных субсидий на модели дешевле 6 тысяч юаней (~$833) и конкуренции со стороны Huawei. Новинка iPhone 16e впервые попала в рейтинг, сразу заняв шестую позицию в марте 2025 года — в первый полный месяц продаж.

Со стороны Samsung в этом году в рейтинге самых популярных смартфонов на одно устройство меньше — четыре вместо пяти. Galaxy S25 Ultra оказался на седьмом месте, уступив пятой позиции S24 Ultra в прошлом году. Модель Galaxy A16 5G поднялась на пятое место, тогда как ее предшественник A15 5G был шестым в 2024 году. Galaxy A06 также существенно улучшил позиции, поднявшись на четыре ступени по сравнению с предшественником.

Redmi 14C 4G от Xiaomi стал единственным неамериканским и некорейским брендом в топ-10.

В будущем, несмотря на тарифные напряжения и нестабильную макроэкономическую ситуацию, доля топ-10 моделей, вероятно, останется стабильной. Это обеспечивается сосредоточенностью брендов на премиальном сегменте, где спрос стимулируется новыми функциями и возможностями смартфонов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com