Сколько стоит путевка в белорусский санаторий 30.05.2025, 5:17

Сумма немаленькая.

Профильные службы оценили стоимость отдыха в здравницах страны. Замеры проводили по cтандартному однокомнатному номеру для двоих клиентов.

Результатами они поделились с корреспондентом Tochka.by на пресс-конференции.

Итак, при указанных вводных средняя цена составила Br127 за сутки. Минимальная рекомендуемая продолжительность оздоровления составляет 12 дней. Значит, за всю путевку нужно отдать от Br1524. Сумма приведена без учета роста спроса на летний период.

Получить скидку можно при раннем бронировании. Тогда стоимость снижается на 5-15%. А при покупке горящей путевки пациент может воспользоваться дополнительными бесплатными процедурами.

«Некоторые собственники ведомств для своих работников и их детей могут доплачивать от 15% до 90% от стоимости путевки. Значительные скидки предоставляют в санатории от Федерации профсоюзов – каждому члену полагается скидка в размере 25%», – поделился заместитель директора республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай.

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