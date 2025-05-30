Еще один удар по Лукашенко Андрей Бронишевский

30.05.2025, 7:41

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Вслед за картошкой в Беларуси может могут закончиться коровы и свиньи.

Старая картошка в Беларуси заканчивается, а новая пока не собирается начинаться. Но Лукашенко сделал все, что мог. Раздал ценные указания и, по традиции, пообещал, что мучиться будем недолго. А теперь новые заботы. Потому что вслед за картошкой в Беларуси может могут закончиться коровы и свиньи.

«Доходит до ужаса. Ну это кошмар. Это недопустимо», — сказал Лукашенко в четверг на совещании с новым правительством.

И действительно. Если еще год назад ситуация с падежом разнообразного скота в Беларуси была просто кошмар, то теперь это уже кошмар и ужас.

За прошлый год поголовье крупного рогатого скота в Беларуси сократилось больше чем на 100 тысяч. В 2023 году, когда Лукашенко называл ситуацию с падежом скота кошмарной, он был в 13 раз меньше.

Со свиньями все еще хуже. За прошлый год Беларусь потеряла 250 тысяч свиней. В Воложинском районе на свиноводческих комплексах свиней вообще не осталось. Вымерли все 75 тысяч голов, которые там числились на начало года.

«О чем говорит статистика? Падеж достиг исторического максимума», — сказал Лукашенко.

Причем, если в случае с дефицитом картошки в Беларуси власти ссылается на плохой урожай в России, то вину за безвременную гибель коров и свиней свалить вообще не на кого. Никакой вспышки эпидемии африканской чумы или ящура ни в Беларуси, ни в соседних странах зафиксировано не было.

Как говорится в отчете КГК по результатам проверки 11 хозяйств Витебской области главными причинами падежа были: «нарушение технологии содержания и кормления скота, не проведение своевременного лечения и вакцинирования животных, халатное отношение к своим обязанностям работников животноводства».

То есть, на самом деле, ничего нового. Потому что коровы и свиньи в Беларуси вымирают уже не первый год. Просто в прошлом году это вымирание достигло особенно заметных масштабов.

И не первый год Лукашенко грозится посадить всех виновных. Но единственный результат состоит в том, что виновники стараются сделать так, чтобы падеж скота не попадался лишний на глаза компетентным органам.

Как сообщал генпрокурор Швед, за прошлый год прокуратура возбудила 295 уголовных дел за попытки сокрытия фактов падежа скота. Очевидно, фактов сокрытия, по которым уголовных дел не возбудили, гораздо больше. Так что свиней и коров может быть на самом деле меньше, чем показывает статистика.

Андрей Бронишевский, planbmedia.io

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