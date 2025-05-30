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Апелляционный суд США восстановил заблокированные пошлины Трампа

  • 30.05.2025, 7:43
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Апелляционный суд США восстановил заблокированные пошлины Трампа

Решение суда является временным.

Федеральный апелляционный суд США временно приостановил решение Торгового суда, который накануне признал незаконными пошлины, введенные бывшим президентом Дональдом Трампом на основе закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).

Об этом сообщает CNN.

Решение Апелляционного суда вновь предоставляет Трампу право применять пошлины в рамках провозглашенного чрезвычайного экономического положения. Суд также обязал обе стороны предоставить письменные аргументы относительно правомерности блокировки пошлин до начала июня.

Ранее Торговый суд постановил, что Трамп превысил полномочия, введя широкие пошлины без четкого законодательного обоснования. Это решение охватывало так называемые «тарифы освобождения» от 2 апреля, а также санкции против Китая, Мексики и Канады, которые якобы имели целью борьбу с наркотрафиком фентанила.

При этом решение не касалось 25% пошлин на авто, автозапчасти, сталь и алюминий, которые регулируются отдельным законодательством.

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