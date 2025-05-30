Что изменится для белорусов с 1 июня
- 30.05.2025, 7:56
Первый месяц лета в принципе богат на перемены для родителей и их отпрысков.
Приятный сюрприз ждет курильщиков и неприятный – тех, кто пьет алкоголь. А еще до 2 июня нужно успеть заплатить важный налог.
Отдельно tochka.by писала о том, что с 1 июня подорожает коммуналка – это плановое решение.
Поменяется порядок строительства и кредитования жилья
С 1 июня вступают в силу два жилищных документа – указы №94 и 95.
Так, указ №94 вводит механизм госзаказа на постройку жилых домов. Как это работает?
Строительная организация – заказчик получает льготный кредит на возведение жилого дома и приступает к этому.
В это время исполком формирует списки граждан, которые имеют право на господдержку и получат в этом доме квартиры.
После сдачи дома в эксплуатацию с людьми заключат договоры купли-продажи и переоформят на них долг по кредиту.
«То есть не нужно в процессе строительства искать дольщиков, с которыми потом бывают нюансы», – пояснили в Минстройархитектуры.
В указе №94 есть еще одно важное новшество.
Если кто-то из очередников откажется покупать жилье по госзаказу, квартиру предложат другим лицам, у которых нет права на господдержку.
Например, молодым семьям с ребенком или без детей.
Кроме того, часть квартир в доме, построенном по госзаказу, могут отдать людям в качестве арендного и социального жилья.
Что касается указа №95, то он объединяет все документы о господдержке при строительстве жилья, которые были приняты в стране в разные годы.
Продолжится отключение горячей воды в квартирах
В июне, как и в мае, по всей стране запланирован ремонт тепловых сетей.
Графики отключения горячей воды в Минске приводят «Минскэнерго» и «Минсккоммунтеплосеть».
Если проверки трубопроводов пройдут успешно, горячую воду в квартиры столичных жителей подадут не позже, чем через 13 суток после отключения.
Не подорожают сигареты
С 1 июня не будет повышаться стоимость сигарет, как бывало в предыдущие месяцы.
Это касается как выпускаемой в Беларуси табачной продукции, так и ввозимой к нам из-за рубежа.
К такому выводу можно прийти, ознакомившись с данными МНС.
Как известно, министерство ежемесячно обновляет информацию о максимальных розничных ценах за одну пачку сигарет с фильтром.
При сопоставлении прайсов за май и июнь на сайте МНС выясняется, что цены не изменились.
Белорусские производители и импортеры сигарет могут ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.
Вводится запрет на продажу алкоголя
В магазинах Беларуси 13 июня не будут продавать алкоголь – запрет не коснется одного только Минска.
Ограничение связано с тем, что в школах страны в этот день проводятся выпускные вечера.
Под запрет подпадает продажа водки, вина, коньяка, ликеров, шампанского и других напитков с долей спирта 7% и больше.
Относительно реализации пива и слабоалкогольных напитков решение принимают сами магазины.
При этом каждый регион самостоятельно определяет, на какое время ограничивать продажу алкоголя 13 июня.
Исключение из этого запрета сделано для ресторанов, кафе и баров, а также объектов общепита, где спиртное продают на розлив.
Кроме того, 13 июня не будет сложностей с покупкой алкоголя у тех, кому он нужен для проведения свадеб или поминок.
Открываются лагеря для детей
С 1 июня начинаются летние каникулы. Уже на следующий день в стране начнут работать загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием в учреждениях общего среднего образования.
Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Мингорисполком.
В загородных лагерях будет 5 смен по 15 дней, а на базах школ – 4 смены.
Путевка в круглосуточные, стационарные, загородные лагеря будет стоить в среднем около Br675.
Такую цифру озвучили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.
Родитель должен заплатить 10% от стоимости, то есть около Br70. Все остальное ему могут компенсировать из разных источников.
Стоимость путевки в дневной лагерь составит около Br144.
Пройдут выпускные экзамены
Со 2 июня в Беларуси начнутся выпускные экзамены в девятых классах.
Основной срок их проведения – по 13 июня, сообщает госучреждение «Академия образования».
Ученикам нужно будет сдать четыре предмета.
Это белорусский и русский языки (изложение), математика (контрольная работа) и история Беларуси (устно).
Начнется централизованное тестирование
В начале лета абитуриенты приступят к сдаче централизованного тестирования (ЦТ), сообщает Минобразования.
Так, 2 июня пройдет ЦТ по математике, биологии, иностранному языку, географии, всемирной истории (новейшее время), истории Беларуси в контексте всемирной истории.
А 5 июня состоится ЦТ по обществоведению, химии, физике, истории Беларуси.
Предметы выбирают сами абитуриенты.
Если молодой человек не явится на экзамен или не сдаст его в основные даты по уважительной причине, он может сделать это в резервные дни:
19, 21 и 23 июня — для ЦТ
21 и 23 июня – для централизованного экзамена (ЦЭ).
Сертификаты ЦТ абитуриентам начнут выдавать с 1 июля в пунктах проведения.
Станут известны результаты ЦЭ
До середины июня выпускникам сообщат итоги ЦЭ по учебному предмету на выбор.
«Отсканированные результаты будут представлены в личном кабинете каждого выпускника, они будут оглашены до 13 июня», – приводит БелТА слова министра образования Беларуси Андрея Иванца.