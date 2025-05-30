Что изменится для белорусов с 1 июня 30.05.2025, 7:56

Первый месяц лета в принципе богат на перемены для родителей и их отпрысков.

Приятный сюрприз ждет курильщиков и неприятный – тех, кто пьет алкоголь. А еще до 2 июня нужно успеть заплатить важный налог.

Отдельно tochka.by писала о том, что с 1 июня подорожает коммуналка – это плановое решение.

Поменяется порядок строительства и кредитования жилья

С 1 июня вступают в силу два жилищных документа – указы №94 и 95.

Так, указ №94 вводит механизм госзаказа на постройку жилых домов. Как это работает?

Строительная организация – заказчик получает льготный кредит на возведение жилого дома и приступает к этому.

В это время исполком формирует списки граждан, которые имеют право на господдержку и получат в этом доме квартиры.

После сдачи дома в эксплуатацию с людьми заключат договоры купли-продажи и переоформят на них долг по кредиту.

«То есть не нужно в процессе строительства искать дольщиков, с которыми потом бывают нюансы», – пояснили в Минстройархитектуры.

В указе №94 есть еще одно важное новшество.

Если кто-то из очередников откажется покупать жилье по госзаказу, квартиру предложат другим лицам, у которых нет права на господдержку.

Например, молодым семьям с ребенком или без детей.

Кроме того, часть квартир в доме, построенном по госзаказу, могут отдать людям в качестве арендного и социального жилья.

Что касается указа №95, то он объединяет все документы о господдержке при строительстве жилья, которые были приняты в стране в разные годы.

Продолжится отключение горячей воды в квартирах

В июне, как и в мае, по всей стране запланирован ремонт тепловых сетей.

Графики отключения горячей воды в Минске приводят «Минскэнерго» и «Минсккоммунтеплосеть».

Если проверки трубопроводов пройдут успешно, горячую воду в квартиры столичных жителей подадут не позже, чем через 13 суток после отключения.

Не подорожают сигареты

С 1 июня не будет повышаться стоимость сигарет, как бывало в предыдущие месяцы.

Это касается как выпускаемой в Беларуси табачной продукции, так и ввозимой к нам из-за рубежа.

К такому выводу можно прийти, ознакомившись с данными МНС.

Как известно, министерство ежемесячно обновляет информацию о максимальных розничных ценах за одну пачку сигарет с фильтром.

При сопоставлении прайсов за май и июнь на сайте МНС выясняется, что цены не изменились.

Белорусские производители и импортеры сигарет могут ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.

Вводится запрет на продажу алкоголя

В магазинах Беларуси 13 июня не будут продавать алкоголь – запрет не коснется одного только Минска.

Ограничение связано с тем, что в школах страны в этот день проводятся выпускные вечера.

Под запрет подпадает продажа водки, вина, коньяка, ликеров, шампанского и других напитков с долей спирта 7% и больше.

Относительно реализации пива и слабоалкогольных напитков решение принимают сами магазины.

При этом каждый регион самостоятельно определяет, на какое время ограничивать продажу алкоголя 13 июня.

Исключение из этого запрета сделано для ресторанов, кафе и баров, а также объектов общепита, где спиртное продают на розлив.

Кроме того, 13 июня не будет сложностей с покупкой алкоголя у тех, кому он нужен для проведения свадеб или поминок.

Открываются лагеря для детей

С 1 июня начинаются летние каникулы. Уже на следующий день в стране начнут работать загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием в учреждениях общего среднего образования.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Мингорисполком.

В загородных лагерях будет 5 смен по 15 дней, а на базах школ – 4 смены.

Путевка в круглосуточные, стационарные, загородные лагеря будет стоить в среднем около Br675.

Такую цифру озвучили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Родитель должен заплатить 10% от стоимости, то есть около Br70. Все остальное ему могут компенсировать из разных источников.

Стоимость путевки в дневной лагерь составит около Br144.

Пройдут выпускные экзамены

Со 2 июня в Беларуси начнутся выпускные экзамены в девятых классах.

Основной срок их проведения – по 13 июня, сообщает госучреждение «Академия образования».

Ученикам нужно будет сдать четыре предмета.

Это белорусский и русский языки (изложение), математика (контрольная работа) и история Беларуси (устно).

Начнется централизованное тестирование

В начале лета абитуриенты приступят к сдаче централизованного тестирования (ЦТ), сообщает Минобразования.

Так, 2 июня пройдет ЦТ по математике, биологии, иностранному языку, географии, всемирной истории (новейшее время), истории Беларуси в контексте всемирной истории.

А 5 июня состоится ЦТ по обществоведению, химии, физике, истории Беларуси.

Предметы выбирают сами абитуриенты.

Если молодой человек не явится на экзамен или не сдаст его в основные даты по уважительной причине, он может сделать это в резервные дни:

19, 21 и 23 июня — для ЦТ

21 и 23 июня – для централизованного экзамена (ЦЭ).

Сертификаты ЦТ абитуриентам начнут выдавать с 1 июля в пунктах проведения.

Станут известны результаты ЦЭ

До середины июня выпускникам сообщат итоги ЦЭ по учебному предмету на выбор.

«Отсканированные результаты будут представлены в личном кабинете каждого выпускника, они будут оглашены до 13 июня», – приводит БелТА слова министра образования Беларуси Андрея Иванца.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com