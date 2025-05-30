Юный белорус взорвал Сеть рецептом супа «Том Ям» в отечественном варианте 30.05.2025, 8:05

Видео снято с долей юмора.

Молодой тиктокер из Беларуси с ником Арсеньчык Беларус привлекает внимание подписчиков необычным форматом — он учится говорить на белорусском языке и одновременно делится эпизодами своей повседневной жизни, пишет blizko.by.

Парень показывает, куда ходит, чем увлекается, что готовит, и делает это с искренней теплотой — полностью на родном языке. В его видео — и Минск, и область, и простые домашние радости.

Один из роликов особенно зацепил зрителей: автор с юмором и по-белорусски приготовил… Том Ям — да-да, знаменитый тайский суп, адаптированный под местные реалии. Пользователи в комментариях шутят, что это «самый белорусский Том Ям», а кто-то даже благодарит за популяризацию языка и культуры.

В рецепте юноша берет ингридиенты, предназначенные для оригинального азиатского блюда. Тут и курица, и имбирь, и чеснок с белыми грибами, и даже аутентичная паста. Среди отечественных составляющих − белорусские (!) креветки и молоко из белорусских (!) кокосов.

Видео набрало массу позитивных отзывов не только от белорусов, но и от зрителей из других стран.

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