Стало известно, когда Маск покинет Белый дом
- 30.05.2025, 8:20
Миллиардер заявил об уходе из администрации Трампа.
Президент США Дональд Трамп объявил, что в пятницу, 30 мая, проведет пресс-конференцию с миллиардером Илоном Маском.
В соцсети Truth Social Трамп анонсировал пресс-конференцию в 13:30 по местному времени.
«Это будет его последний день, но не совсем, потому что он всегда будет с нами и будет помогать нам. Илон — потрясающий человек! Увидимся завтра в Белом доме», — написал Трамп.
29 мая Илон Маск объявил о своем уходе из администрации Дональда Трампа.
«Поскольку мое запланированное время в должности специального правительственного сотрудника подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за возможность уменьшить расточительные расходы. DOGE со временем будет только усиливаться, поскольку это станет образом жизни для всего правительства», — написал миллиардер на своей странице в Х.
Ранее он выказал недовольство масштабным законопроектом о расходах в США, который приняла Палата представителей по настоянию американского лидера.
Он заявил, что поддерживаемый президентом США «большой красивый законопроект» противоречит целям DOGE.