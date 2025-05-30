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Стало известно, когда Маск покинет Белый дом

  • 30.05.2025, 8:20
Стало известно, когда Маск покинет Белый дом

Миллиардер заявил об уходе из администрации Трампа.

Президент США Дональд Трамп объявил, что в пятницу, 30 мая, проведет пресс-конференцию с миллиардером Илоном Маском.

В соцсети Truth Social Трамп анонсировал пресс-конференцию в 13:30 по местному времени.

«Это будет его последний день, но не совсем, потому что он всегда будет с нами и будет помогать нам. Илон — потрясающий человек! Увидимся завтра в Белом доме», — написал Трамп.

29 мая Илон Маск объявил о своем уходе из администрации Дональда Трампа.

«Поскольку мое запланированное время в должности специального правительственного сотрудника подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за возможность уменьшить расточительные расходы. DOGE со временем будет только усиливаться, поскольку это станет образом жизни для всего правительства», — написал миллиардер на своей странице в Х.

Ранее он выказал недовольство масштабным законопроектом о расходах в США, который приняла Палата представителей по настоянию американского лидера.

Он заявил, что поддерживаемый президентом США «большой красивый законопроект» противоречит целям DOGE.

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