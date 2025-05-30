Как разрушить замысел Кремля 1 Иван Яковина

30.05.2025, 8:22

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Иван Яковина

Россия свой меморандум передавать заранее не станет.

Думаю, надо настаивать на том, чтобы россияне передали свой меморандум до встречи в Стамбуле, а не во время этой встречи. Это логично и разумно: вы передаете предложения, мы над ними несколько дней размышляем, формулируем свою позицию, а потом на переговорах ее заявляем.

Но я подозреваю, что РФ свой меморандум до встречи в Стамбуле не предоставит. Дело в том, что там, разумеется, не будет ничего нового — все те же максималистские требования, заявленные на прошлой встрече и уже отвергнутые Украиной. Путин прекрасно понимает, что простое повторение того же самого всеми будет расценено как издевательство и демонстративный отказ от компромисса.

И тогда на обсуждение такого меморандума с украинской стороны никто в Стамбул не поедет (или поедет делегация минимального уровня — как почтальон передать свой документ и забрать российский).

То есть, весь замысел Путина, направленный на создание дымовой завесы «переговоров» для прикрытия военной эскалации, будет разрушен.

Поэтому Россия свой меморандум передавать заранее не станет. В этих условиях, я считаю, Украина (при поддержке США) может выкатить вполне разумное условие проведения встречи: текст российского документа должен быть передан в Киев минимум за три дня до предполагаемой даты встречи.

Иван Яковина, «Фейсбук»

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