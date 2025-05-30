Какой будет погода в Беларуси на выходных
- 30.05.2025, 8:27
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В конце недели в Беларуси должны закончиться дожди.
Воздух еще больше прогреется, следует из прогноза Белгидромета.
В субботу, 31 мая, будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем возможны грозы в отдельных районах. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +7…13°С, днем +18…24°С.
В воскресенье, 1 июня, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +6…13°С, днем +17…24°С, по западу Беларуси до +26°С.