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«Крайне странные события происходят сейчас во Владивостоке»

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  • 30.05.2025, 8:35
  • 5,842
«Крайне странные события происходят сейчас во Владивостоке»

В бухте российского города прогремели взрывы.

Два взрыва произошли в районе бухты Десантная во Владивостоке.

Силовики перекрыли дорогу на бухту, в нее никого не пускали. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» поделился подробностями инцидента:

— Над бухтой стали летать вертолеты и раздались взрывы. После этого со стороны бухты под охраной провезли некие крупные предметы (похожи на машины), накрытые брезентом.

Оперативные службы сообщили, что рано утром в районе бухты Десантная «произошло два хлопка».

На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы, район инцидента был оцеплен.

«В результате происшествия повреждений и жертв нет». А некая угроза нейтрализована.

«Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента».

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