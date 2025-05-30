«Крайне странные события происходят сейчас во Владивостоке»3
- 30.05.2025, 8:35
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В бухте российского города прогремели взрывы.
Два взрыва произошли в районе бухты Десантная во Владивостоке.
Силовики перекрыли дорогу на бухту, в нее никого не пускали. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» поделился подробностями инцидента:
— Над бухтой стали летать вертолеты и раздались взрывы. После этого со стороны бухты под охраной провезли некие крупные предметы (похожи на машины), накрытые брезентом.
Оперативные службы сообщили, что рано утром в районе бухты Десантная «произошло два хлопка».
На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы, район инцидента был оцеплен.
«В результате происшествия повреждений и жертв нет». А некая угроза нейтрализована.
«Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента».