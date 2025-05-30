«Крайне странные события происходят сейчас во Владивостоке» 3 30.05.2025, 8:35

5,842

В бухте российского города прогремели взрывы.

Два взрыва произошли в районе бухты Десантная во Владивостоке.

Силовики перекрыли дорогу на бухту, в нее никого не пускали. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» поделился подробностями инцидента:

— Над бухтой стали летать вертолеты и раздались взрывы. После этого со стороны бухты под охраной провезли некие крупные предметы (похожи на машины), накрытые брезентом.

Оперативные службы сообщили, что рано утром в районе бухты Десантная «произошло два хлопка».

На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы, район инцидента был оцеплен.

«В результате происшествия повреждений и жертв нет». А некая угроза нейтрализована.

«Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com