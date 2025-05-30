Пинчанин воровал камеры наружного наблюдения 30.05.2025, 8:46

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Для кражи он даже пытался обесточить деревню.

В Пинске милиция задержала серийного вора камер наружного видеонаблюдения, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Так, в милицию обратился горожанин, заявивший, что с фасада его дачного дома в деревне Колодеевичи за один день украли две камеры видеонаблюдения. И еще две камеры кто-то украл в ту же ночь у соседей. А в ходе следствия выяснилось, что преступник даже пытался отключить трансформатор, чтобы обесточить деревню и полностью выключить уличное освещение.

Вскоре у оперативников появилась информация, что к кражам может быть причастен житель Пинска 1988 года рождения. Мужчину задержали, а украденные видеокамеры нашли у него на гараже и вернули владельцам. При этом выяснилось, что еще ранее, в 2021 и 2024 годах, фигурант украл еще пять камер видеонаблюдения в деревнях Кошевичи и Новый Дворец.

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