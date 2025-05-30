Келлог: Трамп разочарован уровнем неразумности России 30.05.2025, 8:56

Кит Келлог

Москва до сих пор не предоставила украинской стороне обещанный меморандум.

Президент США Дональд Трамп «разочарован уровнем неразумности России» в процессе переговоров о мире в Украине. Об этом заявил специальный посланник США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог в интервью ABC News.

Генерал подчеркнул, что Москва до сих пор не предоставила украинской стороне обещанный меморандум. Это создает дополнительные риски для продолжения переговоров.

Российский диктатор Владимир Путин во время разговора с Трампом пообещал предоставить собственные предложения по урегулированию войны недели, но ни американская, ни украинская стороны их не получили.

«Я спросил руководителя Офиса президента Украины, видел ли он этот документ - он сказал, что вообще его не видел...Так же его не получал и украинский переговорщик Умеров», - отметил Келлог.

Трампа отметил, что Украина может отвергнуть предложение о переговорах в Стамбуле 2 июня, ведь не получила обещанного меморандума.

Келлог добавил, что Трамп сделал несколько инициатив, которые могли бы стать основой для обсуждения будущего статуса оккупированных , но отсутствие реакции со стороны России и слабая поддержка этих предложений его разочаровали. Генерал сказал:

«Я думаю, что его разочарование заключается в том, что он выдвинул ряд разумных предложений и попытался начать конструктивную дискуссию. Но вместо этого он увидел уровень глупости, который меня тоже очень расстроил».

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