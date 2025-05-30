Фон дер Ляйен призвала принять Украину в ЕС 30.05.2025, 9:07

Урсула фон дер Ляйен

Также глава Еврокомиссии подчеркнула, что Европе нужно утвердить независимость.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа должна стать независимой и призвала увеличить оборонные расходы, а также принять Украину в Евросоюз.

Об этом сообщает Politico.

В речи во время вручения ей премии «Карла Великого за объединение Европы» в четверг, 29 мая, фон дер Ляйен подчеркнула, что Европе нужно утвердить независимость.

«Я глубоко убеждена, что история зовет нас сейчас. Так же, как и в 1989 году, когда ветры перемен пронеслись сквозь Европу», — сказала она.

Намекая на растущую обеспокоенность Европы относительно чрезмерной зависимости от США, фон дер Ляйен назвала независимость следующим этапом исторических европейских проектов, таких как обеспечение мира после Второй мировой войны, формирование общего рынка и валюты, а также воссоединение Европы после распада Советского Союза в 1989 году.

«Чтобы построить независимую Европу, мы должны сбросить свои оковы», — добавила она.

Председатель Еврокомиссии добавила, что еще несколько лет назад было невозможно представить финансирование до 800 миллиардов евро на оборону со стороны Европы.

«Мы делаем это, потому что хотим защищать мир всеми силами… Новый международный порядок возникнет до конца этого десятилетия. Если мы не хотим просто принять последствия этого для Европы и мира, тогда мы должны сформировать этот новый порядок», — подчеркнула она.

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