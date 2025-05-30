«Это полное фиаско Лукашенко» 30.05.2025, 9:15

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У экономики режима появились серьезные проблемы.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина дала большое интервью YouTube-каналу известного журналиста Евгения Киселева.

Белорусская журналистка прокомментировала картофельный дефицит, спровоцированный режимом Лукашенко:

— Картофель для белорусов — это второй хлеб. Беларусь всегда славилась тем, что выращивала картофель в огромном количестве, а сейчас в магазинах тотальный дефицит этого продукта. Более того, нет не только картошки, нет других овощей — капусты, лука, яблоки.

То есть исчез ряд продуктов первой необходимости, которые всегда были на прилавках. Периодически что-то появляется по гораздо более высоким ценам и объясняется это тем, что весь картофель, который вырастила Беларусь, был вывезен и продан в Россию. Это также говорит о бедственном положении сельского хозяйства в Беларуси.

Колхозы глубоко убыточны. Сегодня сельское хозяйство страны не в состоянии производить столько картофеля, чтобы его экспортировать. Также условия хранения, конечно, очень плохие. К маю практически закончились старые запасы картофеля, а нового нет.

Вот отсюда возник дефицит. И это также говорит о крахе лукашенковской модели экономики. Сегодня есть серьезные проблемы и в связи с введенными санкциями, и в связи с тем, как Лукашенко управляет страной.

Это катастрофа. И вот сегодня белорусы, конечно, очень серьезно ощущают, к чему приводит жизнь при диктатуре, да еще и в условиях войны.

Огромное количество белорусов уехало из страны после 2020 года. Порядка 600 тысяч человек – это самые талантливые, самые образованные люди и востребованные на рынке труда. IT-фирмы и международные компании выезжали целыми офисами, забирая тысячи своих сотрудников. Поэтому, конечно, сейчас ситуация в стране очень тяжелая. Зарплаты низкие, цены высокие, продуктов не хватает. Но если уже исчез картофель – это говорит о полном фиаско Лукашенко.

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