«Это полное фиаско Лукашенко»
- 30.05.2025, 9:15
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У экономики режима появились серьезные проблемы.
Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина дала большое интервью YouTube-каналу известного журналиста Евгения Киселева.
Белорусская журналистка прокомментировала картофельный дефицит, спровоцированный режимом Лукашенко:
— Картофель для белорусов — это второй хлеб. Беларусь всегда славилась тем, что выращивала картофель в огромном количестве, а сейчас в магазинах тотальный дефицит этого продукта. Более того, нет не только картошки, нет других овощей — капусты, лука, яблоки.
То есть исчез ряд продуктов первой необходимости, которые всегда были на прилавках. Периодически что-то появляется по гораздо более высоким ценам и объясняется это тем, что весь картофель, который вырастила Беларусь, был вывезен и продан в Россию. Это также говорит о бедственном положении сельского хозяйства в Беларуси.
Колхозы глубоко убыточны. Сегодня сельское хозяйство страны не в состоянии производить столько картофеля, чтобы его экспортировать. Также условия хранения, конечно, очень плохие. К маю практически закончились старые запасы картофеля, а нового нет.
Вот отсюда возник дефицит. И это также говорит о крахе лукашенковской модели экономики. Сегодня есть серьезные проблемы и в связи с введенными санкциями, и в связи с тем, как Лукашенко управляет страной.
Это катастрофа. И вот сегодня белорусы, конечно, очень серьезно ощущают, к чему приводит жизнь при диктатуре, да еще и в условиях войны.
Огромное количество белорусов уехало из страны после 2020 года. Порядка 600 тысяч человек – это самые талантливые, самые образованные люди и востребованные на рынке труда. IT-фирмы и международные компании выезжали целыми офисами, забирая тысячи своих сотрудников. Поэтому, конечно, сейчас ситуация в стране очень тяжелая. Зарплаты низкие, цены высокие, продуктов не хватает. Но если уже исчез картофель – это говорит о полном фиаско Лукашенко.