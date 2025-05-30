Появились новые подробности подрыва топ-оккупанта в российском Ставрополе
- 30.05.2025, 9:18
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Заура Гурциева подорвал его близкий знакомый.
Заместителя мэра российского Ставрополя, майора армии РФ Заура Гурциева, воевавшего против Украины и погибшего в результате взрыва в ночь на 29 мая, мог ликвидировать его товарищ Никита Пеньков, с которым он познакомился на сайте для гей-знакомств. Об этом со ссылкой на источники сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».
«В ходе следствия обнаружена откровенная переписка, где они отправляли друг другу обнаженные фотографии и т.д. Замглавы города уже приглашал своего нового знакомого для совместного времяпровождения, но всякий раз встречу приходилось отменять из-за командировок Гурциева. До минувшей ночи», – говорится в сообщении.
Как рассказал собеседник, о месте встречи Гурциев и Пеньков договорились заранее. Как только они сблизились, произошел взрыв.
Предварительно считают, что в сумке Пенькова была самодельная взрывчатка с поражающими элементами – шариками для пневматического оружия.
Telegram-канал Shot писал, что 29-летний Пеньков снимал квартиру в доме на улице Чехова в Ставрополе, во дворе которого и произошел инцидент. Он родился в Краснодарском крае, официально нигде не работал.