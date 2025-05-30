В Литве отказались верить словам Хренина об учениях «Запад-2025»1
- 30.05.2025, 9:24
Вильнюс повысит боеготовность армии.
Литовская армия планирует повысить уровень своей готовности в связи с предстоящими белорусско-российскими учениями «Запад-2025».
В течение августа и сентября военные будут активно проводить тренировки, а солдатам временно запретят уходить в отпуск. Об этом сообщил BNS командующий ВВС Литвы Раймундас Вайкшнорас.
Ранее на этой неделе белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что Минск и Москва решили сократить число участников учений и перенести их вглубь территории.
Однако Вайкшнорас не исключил, что заявление о переносе «Запада-2025» может оказаться дезинформацией.