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В Литве отказались верить словам Хренина об учениях «Запад-2025»

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  • 30.05.2025, 9:24
В Литве отказались верить словам Хренина об учениях «Запад-2025»
Виктор Хренин

Вильнюс повысит боеготовность армии.

Литовская армия планирует повысить уровень своей готовности в связи с предстоящими белорусско-российскими учениями «Запад-2025».

В течение августа и сентября военные будут активно проводить тренировки, а солдатам временно запретят уходить в отпуск. Об этом сообщил BNS командующий ВВС Литвы Раймундас Вайкшнорас.

Ранее на этой неделе белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что Минск и Москва решили сократить число участников учений и перенести их вглубь территории.

Однако Вайкшнорас не исключил, что заявление о переносе «Запада-2025» может оказаться дезинформацией.

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