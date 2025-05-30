Зеленский заинтриговал заявлением о немецких ракетах Taurus 1 30.05.2025, 9:45

2,610

Владимир Зеленский

Президент Украины дал понять, что все обсуждения проходят конфиденциально и за кулисами.

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что диалог с Германией по ракетам Taurus продолжается – но не на публичном уровне.

Об этом он заявил RTL.

Комментируя вопрос возможных поставок этих дальнобойных крылатых ракет, Зеленский сказал: «Мы работаем в этом направлении».

Президент Украины дал понять, что все обсуждения проходят конфиденциально и за кулисами.

«Есть определенные темы, по которым мы с канцлером Мерцем договорились не обсуждать их публично. Я пообещал ему это и держу обещание», – сказал глава государства».

Фридрих Мерц, со своей стороны, заявлял, что не исключает поставки крылатых ракет – «в пределах возможного».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com