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Зеленский заинтриговал заявлением о немецких ракетах Taurus

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  • 30.05.2025, 9:45
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Зеленский заинтриговал заявлением о немецких ракетах Taurus
Владимир Зеленский

Президент Украины дал понять, что все обсуждения проходят конфиденциально и за кулисами.

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что диалог с Германией по ракетам Taurus продолжается – но не на публичном уровне.

Об этом он заявил RTL.

Комментируя вопрос возможных поставок этих дальнобойных крылатых ракет, Зеленский сказал: «Мы работаем в этом направлении».

Президент Украины дал понять, что все обсуждения проходят конфиденциально и за кулисами.

«Есть определенные темы, по которым мы с канцлером Мерцем договорились не обсуждать их публично. Я пообещал ему это и держу обещание», – сказал глава государства».

Фридрих Мерц, со своей стороны, заявлял, что не исключает поставки крылатых ракет – «в пределах возможного».

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