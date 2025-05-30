Зеленский заинтриговал заявлением о немецких ракетах Taurus

Зеленский заинтриговал заявлением о немецких ракетах Taurus1
- 30.05.2025, 9:45
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Президент Украины дал понять, что все обсуждения проходят конфиденциально и за кулисами.
Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что диалог с Германией по ракетам Taurus продолжается – но не на публичном уровне.
Об этом он заявил RTL.
Комментируя вопрос возможных поставок этих дальнобойных крылатых ракет, Зеленский сказал: «Мы работаем в этом направлении».
Президент Украины дал понять, что все обсуждения проходят конфиденциально и за кулисами.
«Есть определенные темы, по которым мы с канцлером Мерцем договорились не обсуждать их публично. Я пообещал ему это и держу обещание», – сказал глава государства».
Фридрих Мерц, со своей стороны, заявлял, что не исключает поставки крылатых ракет – «в пределах возможного».