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В ДТП под Вороново погиб годовалый ребенок, еще двое детей в больнице

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  • 30.05.2025, 9:56
  • 4,244
В ДТП под Вороново погиб годовалый ребенок, еще двое детей в больнице

Водитель сбежал.

В Вороновском районе 29 мая около 23:30 случилось смертельное ДТП. В аварии погиб годовалый ребенок. Еще двое детей и их родители оказались в больнице, пишет tochka.by.

Столкновение произошло на дороге Ивье – Трокели – Радунь. За рулем грузового авто был 55-летний водитель.

«При выезде с закругления дороги он совершил съезд на правую по ходу движения обочину, в результате чего потерял управление. В итоге транспортное средство оказалось на полосе встречного движения», – уточнили в УВД Гродненского облисполкома.

Пострадала целая семья

Там и случилось лобовое столкновение с Audi под управлением 34-летнего мужчины.

Его вместе с 27-летней пассажиркой и двумя несовершеннолетними детьми доставили в больницу с повреждениями разной степени тяжести.

Третий ребенок (2024 года рождения) погиб на месте аварии.

Сбежал с места аварии

Водитель грузового автомобиля скрылся с места происшествия. Но вскоре милиция его задержала – тогда, как выяснилось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Выясняются все детали произошедшего. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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