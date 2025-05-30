Германия может увеличить численность армии до 260 тысяч солдат 1 30.05.2025, 10:02

Сейчас Бундесвер насчитывает 180 000 военных.

Председатель Ассоциации Бундесвера Германии Андре Вюстнер считает, что увеличение численности Бундесвера с нынешнего уровня около 180 000 до 260 000 солдат необходимо для того, чтобы соответствовать требованиям НАТО и противостоять угрозе со стороны России.

Об этом он сказал в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland, сообщает «Европейская правда».

С целью увеличения численности немецкой армии в качестве меры предосторожности в новый закон о военной службе следует включить обязательный элемент.

«Численность Бундесвера однозначно должна быть больше, чем 203 300 солдат, которые до пандемии были определены как целевой показатель на 2025 год», – сказал Вонстер.

«Будущий размер цели зависит от разработки целей сил и средств НАТО и способности Германии нести это бремя. Но я предполагаю, что в зависимости от того, что будет решено на саммите НАТО, нам понадобится от 40 000 до 60 000 дополнительных солдат. Это означает, что активные силы должны будут постепенно расти до 260 000 солдат», – отметил он.

По его словам, из них должен быть сформирован боеспособный резерв, чтобы достичь целевой численности в 460 000 солдат.

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