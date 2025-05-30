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Возвращение легенды: новый Jeep Cherokee 2026 показали до презентации

  • 30.05.2025, 10:07
  • 1,826
Возвращение легенды: новый Jeep Cherokee 2026 показали до презентации

Внедорожник существенно подрос в размерах.

Jeep Cherokee вернется в нынешнем году. Новое поколение внедорожника рассекретили до премьеры.

Официальные фото и видео с Jeep Cherokee 2026 опубликовали на официальном сайте концерна Stellantis.

Отмечается, что новый Jeep Cherokee презентуют в конце года. Внедорожник претерпит существенные изменения.

На фото видно, что Jeep Cherokee 2026 стал больше, а его дизайн более сдержанный, чем у предшественника, и возвращается к истокам. Во внешности преобладают традиционные для Jeep грани и углы.

Внедорожник похож на недавно представленный кроссовер Jeep Compass третьего поколения, а также на старшего брата Jeep Grand Cherokee. Видно, что он существенно подрос в размерах по сравнению с моделью предыдущей генерации.

Салон Jeep Cherokee 2026 не показали, однако ранее его рассекретили на шпионских фото. Внутри установят цифровую панель приборов, большой тачскрин мультимедийной системы UConnect 5 и сенсорные кнопки.

Держат в секрете и характеристики Jeep Cherokee 2026. Отмечается лишь, что в линейке появится гибрид. Впрочем, известно, что модель построят на современной платформе Stellantis STLA Large, которую также используют электромобили Jeep Wagoneer S и Recon.

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