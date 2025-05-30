Один из банков предложил белорусам снимать деньги в банкомате без карты 2 30.05.2025, 10:26

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Что для этого нужно и какие есть ограничения.

Ещё один белорусский банк дал возможность своим клиентам снимать наличные в банкоматах, не используя банковскую карту. Журналисты «Telegraf.news» разобрались, что для этого нужно и какие ограничения есть у такого бесконтактного способа снятия наличности.

Возможность снять со счёта деньги без карты теперь есть у клиентов Белинвестбанка (и, соответственно, распространяется только на карты этого банка). Для этого придётся воспользоваться смартфоном, на котором должно быть установлено фирменное банковское приложение «Мобильный банкинг» для физических лиц. Именно с его помощью нужно будет считать QR-код, по которому банкомат и выдаст деньги без карты.

Важное уточнение: воспользоваться услугой можно лишь со смартфона на операционной системе Android, при этом Мобильный банкинг должен быть обновлён до версии не ниже 2.22.0.

Как снять деньги в банкомате по QR-коду?

В пресс-службе Белинвестбанка дали подробную пошаговую инструкцию, как снять наличные в банкомате по QR-коду:

1 В меню банкомата нужно выбрать опцию «Операции без карточки» – «Мобильный банкинг». Перед тем, как на экран будет выведен QR-код, появится уведомление о доступных номиналах купюр в данном банкомате.

2 На смартфоне нужно открыть приложение «Мобильный банкинг» и в разделе «Настройки» выбрать опцию «Сканер», после чего можно будет отсканировать выведенный на экран банкомата QR-код.

3 В приложении «Мобильного банкинга» нужно выбрать конкретную карту, с которой нужно снять деньги, и, поскольку банкоматы в Беларуси выдают только бумажные банкноты, ввести сумму, кратную 5 рублям.

4 После того, как на смартфоне вы нажмёте кнопку «Снять наличные», «Мобильный банкинг» покажет уведомление о статусе операции, а банкомат — напечатает чек.

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