В Могилевских магазинах нашли крупные партии просроченных и испорченных продуктов
- 30.05.2025, 10:48
Их убрали из торговли.
Комитет госконтроля Могилевской области обнаружил многочисленные нарушения в торговле мясными, колбасными изделиями и плодоовощной продукцией. Об этом сообщили в пресс-службе КГК.
В частности, после проверки одного из магазинов крупной региональной торговой сети изъяли из продажи более 10 кг мясных полуфабрикатов с истекшим сроком годности и более 50 кг мясных и колбасных изделий с нарушениями условий хранения, а также без маркировки, которая содержит сведения о дате и времени вскрытия упаковки.
Кроме того, сотрудники госконтроля обнаружили фрукты и овощи с признаками порчи. Торговый объект привлекли к административной ответственности.
Также Госконтроль обнаружил, что в двух могилевских торговых точках завышали торговые надбавки на некоторые фрукты и овощи на 10–52%. А, например, лук и морковь продавались по цене в 2,5 раза выше максимально разрешенной.
Как сообщили в пресс-службе Комитета госконтроля, нарушения оперативно устранены.