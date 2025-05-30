Express: Лукашенко остался без «Орешника» из-за картошки
- 30.05.2025, 11:04
Необычная версия от британских журналистов.
Путин оказался в затруднительном положении: в стране остро не хватает одного из главных продуктов — картофеля, пишет британское издание Daily Express (перевод — сайт Charter97.org). В условиях экономического кризиса, вызванного затянувшейся войной с Украиной и западными санкциями, глава Кремля обратился за помощью к своему ближайшему союзнику — диктатору Лукашенко.
Белорусский правитель, бывший колхозник и опытный картофелевод, неожиданно оказался ключевой фигурой в борьбе с продовольственным дефицитом в России. Лукашенко уже снял санкции на импорт картофеля из Евросоюза, чтобы нарастить объемы поставок и удовлетворить спрос в России.
Интересно, что просьба о поставках картофеля прозвучала на фоне затянувшейся поставки российских ракет «Орешник» в Беларусь. В январе Лукашенко заявлял, что якобы «вот-вот» получит смертоносные комплексы от «старшего брата», но, по последним данным, это может случиться не раньше конца года.
«Орешник» — это гиперзвуковая ракета, способная нести как ядерную, так и неядерную боеголовку, с заявленной температурой поражения до 4000°C, что сопоставимо с поверхностью Солнца. Несмотря на грозные заявления, ракета была использована всего один раз — в прошлом году по украинскому городу Днепр — и то без боеголовки.
Глава Совета безопасности Беларуси генерал Александр Вольфович заверил, что задержка с поставками ракет не связана с техническими неполадками: «Подготовка идет по плану. Пусть за рубежом думают, что «Орешника» не будет в Беларуси, но мы точно знаем, где он и как работает».
Тем временем Путин признался, что в России не хватает картофеля, и даже вспомнил, как в детстве его отец учил сажать и окучивать этот овощ. «Оказывается, у нас не хватает картошки», — сказал он на встрече с аграриями, добавив, что уже поговорил с Лукашенко, и тот заверил: «Мы уже все продали России».
Лукашенко, в свою очередь, заявил своим чиновникам: «Картофель — это очень серьезный вопрос. Мы умеем его выращивать, и должны обеспечить не только себя, но и Россию. Это не благотворительность — это хорошая прибыль, хорошая цена».
Таким образом, судьба поставок стратегического вооружения неожиданно оказалась связана с поставками стратегического овоща. Кремль нуждается в картошке — и Минск не упускает шанса напомнить о своей значимости.