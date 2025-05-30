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СМИ: В окружении Путина придумали план «смены власти»

  • 30.05.2025, 11:06
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СМИ: В окружении Путина придумали план «смены власти»

Кто может стать новым хозяином Кремля.

Близкий к Владимиру Путину бизнесмен Михаил Ковальчук при поддержке своего брата Юрия последнее время активно продвигает свой план «смены власти» в стране. Об этом пишет российское издание ВЧК-ОГПУ со ссылкой на несколько источников.

Согласно плану Ковальчуков, новым президентом России должна стать дочь Путина Катерина Тихонова.

Собеседники ВЧК-ОГПУ говорят, что Ковальчук сейчас активно убеждает в том, что этот план единственно верный, как самого Путина, так и Тихонову.

По словам источников, в разговорах называется 2026 год как время, когда Путин может поднять вопрос о новом президенте. Ковальчук настаивает, что именно Тихонова должна стать преемником. При этом планируется, что она будет баллотироваться как независимый кандидат.

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