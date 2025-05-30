«Одарить нужно не только своих воспитателей, но и заведующую лично» 6 30.05.2025, 11:19

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Белорусы рассказали, сколько потратили на выпускные в садах и школах.

Выпускной из школы и детского сада — один из самых запоминающихся моментов для детей, и в стремлении сделать его максимально ярким белорусы готовы потратиться на самые разные суммы. Журналистка Telegraf.news поговорила с несколькими родительницами для того, чтобы узнать, сколько денег они потратили на выпускные для детей и на что.

В 2025 году из общеобразовательных школ и гимназий выпустилось без малого 160 тысяч учащихся. Из них 102,2 тысячи – выпускники 9-х классов и 56,6 тысячи – 11-х. Как водится, завершение школы ознаменовывается выпускным вечером, который для многих родителей предполагает немалые траты.

Свои выпускные принято организовывать и после окончания детского сада, а некоторые белорусы стремятся сделать праздник и из окончания 4-го класса.

Покупка костюмов и платьев, фотосессии и видеосъемки, подарки учителям и воспитателям, культурная программа и кафе… В каждом отдельном классе родители договариваются о тратах совместно, и нередко это может стать причиной разногласий и споров.

«Что делать, когда у тебя трое?»

Екатерина из Фаниполя в нынешнем году особенно ощутила траты на выпускные для детей. У белоруски трое детей, и организовывать выпускные пришлось для двоих: сына, окончившего 9 класс, и дочери-четвероклашки.

«Это было очень сложно. У каждого родителя свои запросы, кто-то хочет по-дороже. Я понимаю, что у кого-то один ребёнок, это не так затратно. Но что делать, когда у тебя трое, и ты понимаешь, что нужно никого не обидеть? Вот и задаёшься вопросом, как быть и где на всё это брать деньги», — высказалась Екатерина.

По её словам, выпускной в 4 классе обошёлся в 180 рублей. Из них 105 рублей ушло на альбом, 50 рублей — на украшение зала, остальное — на другие мелочи. Ещё 160 рублей потратили на наряд для дочки: платье, туфли и колготки.

Также родители организовали для детей выездную программу, за которую следовало заплатить по 90 рублей или по 135, если ребёнок поедет вместе с родителем. Поскольку денег не хватало, от этой идеи решили отказаться.

Кроме того, коллектив родителей сделал подарок преподавателю. С класса собрали 700 рублей на подарочный сертификат.

«Я была против такой суммы. Это просто ужасно. Каждый работает на своём месте и получает зарплату. Меня удивили родители, которые просто закрыли мне рот, мол, это благодарность за его труд. Я им ответила: «Вы в магазине продавцу тоже всё время благодарите за то, что он вам улыбнулся на кассе?» — возмутилась белоруска.

Для выпускного сына-девятиклассника Екатерина потратила 640 рублей. А это:

• 125 рублей за фотоальбом,

• 200 рублей на угощения, экзамены и цветы,

• 165 рублей с человека на торжество,

• 150 рублей на брюки, туфли и рубашку.

«Если идти семьёй на торжество, то нужно сдать 560 рублей. Где брать такие деньги? Вот и получилось за обоих под тысячу», — резюмировала белоруска.

«Зато классному руководителю подарок на 320 рублей»

Выпускной для дочери-четвероклассницы организовывала жительница Лельчицкого района Александра. По словам белоруски, в их сельской школе в классе всего 6 человек, и для мероприятия было решено собирать по 300 рублей, при этом фотоальбом в этой сумме не предусмотрен.

«Зато классному руководителю подарок на 320 рублей. Я начала возмущаться, но другие родители обвинили меня в нищенском поведении, раз мне жалко каких-то 200-300 рублей», — возмутилась белоруска.

«Нормальная сумма»

Гомельчанка Кристина для выпускного в 4-м классе без учета трат на наряд потратила 165 рублей и отметила, что споров в их родительском коллективе подготовка к мероприятию не вызвала.

«55 рублей за фотоальбом, 70 — на подарки, цветы и украшения зала, и еще 39 на развлекательную программу для детей вне школы. Итого вышло 164 — нормальная сумма», — поделилась комментарием Кристина.

«Абсурд и расточительство»

Для Виктории из Гродно «выпускные мероприятия» в детском саду обошлись в 300 рублей. Они включали:

• 100 рублей за фотоальбом,

• 30 рублей за видео (600 рублей поделили на всех),

• 100 рублей на остальные сборы (подарки саду, воспитателям, украшение зала, сладкий стол для детей, анимацию, дипломы, медали).

Но даже этой, казалось бы, немаленькой суммы, по словам Виктории, «не хватало и просили доставать еще».

«Самое интересное, что некоторые мамы считают, что 300 рублей — это смешные деньги и готовы с радостью добавить еще. На этой почве в родительском чате возникали споры. И, как всегда, многие отмалчиваются, боясь показаться несостоятельными и скандальными. Отдельные же родители при этом еще скринят сообщения из чатов с обсуждениями вопроса и отправляют воспитательнице, чтобы подмазаться. В общем, дичь», — высказалась собеседница Telegraf.news.

При этом Виктория отметила, что некоторые траты считает «абсурдом и расточительством».

«Не понимаю, зачем каждой выпускной группе тратить по 200 рублей на ‘мишуру’. Я про украшение зала. Это же все сохраняется из года в год, как и на любой другой праздник. Что получается? Одна группа отпраздновала, сняла, пришла другая, и новая вешает?» — пришла в недоумение девушка.

Отдельное возмущение у белоруски вызвал тот факт, что каждый год на выпускной в их детском саду все группы «готовят подарок саду». При этом то, что это будет за подарок, по утверждениям собеседницы, решает заведующая учреждения.

«Более того, одарить нужно не только своих воспитателей, но и заведующую лично, а также каждого работника учреждения. Это вообще нонсенс», — удивилась Виктория.

При этом гродненчанка отметила, что и без выпускного в их учреждении «поборов хватает». Помимо 50 рублей в полугодие «на группу» с каждого родителя в учреждении требовали купить для группы мыло для рук, бытовую химию, посуду, краску для помещений и улицы и т.п.

«Почему в таком социальном учреждении, как детский сад, нет даже туалетной бумаги? А ведь все для детей! Все родители покупают сами, абсолютно все», — возмутилась белоруска.

«Прений не было»

Марина из Борисова на выпускной своего ребенка в саду «сдавала по 200 рублей» — это сумма, которую собирали с каждого родителя. Всего в группе было 21 человек.

«Это на подарки всему составу: воспитателю, завхозу и всем педагогам. По поводу подарков еще нет полного определения», — рассказала девушка в комментарии Telegraf.news.

Также, по её словам, в дополнение к этой сумме родители собирали деньги на видеосъемку выпускного (35 рублей с каждого) и фотоальбом за 75-90 рублей.

Никаких других мероприятий, кроме выпускного утренника, коллектив родителей решил больше не организовывать.

«Споров не было, пару человек, в том числе и я, просто отказались от этого. К подаркам я отношусь нейтрально. Если это символически, то почему бы и нет? Но по факту это их работа; мы ведь не дарим подарки продавцам и дворникам, хотя они тоже выполняют свою работу», — высказалась собеседница.

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