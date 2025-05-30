Глава МИД Чехии остро ответил Келлогу об Украине в НАТО 5 30.05.2025, 11:29

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Ян Липавский

Расширение Альянса отвечает интересам безопасности России.

Глава МИД Чехии Ян Липавский отреагировал на заявления спецпосланника президента США по вопросам Украины Кита Келлога, который заявил о готовности обсуждать прекращение расширения НАТО на восток.

Об этом он написал в соцсети Х.

Липавский отметил, что расширение НАТО отвечает интересам безопасности России, а не наоборот.

«Расширение НАТО отвечает интересам безопасности России. Там, где Россия граничит со странами НАТО, война не ведется. В других регионах – ведется», – написал Липавский.

Как сообщалось, Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты считают справедливыми опасения России относительно расширения НАТО и готовы обсуждать это.

Rozšiřování NATO je v zájmu ruské bezpečnosti. Tam, kde Rusko hraničí se státy NATO se neválčí. Jinde ano. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) May 29, 2025

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