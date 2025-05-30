The War Zone: Украина ведет «оптоволоконную» войну дронов 1 30.05.2025, 11:35

1,924

Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

Как новые технологии меняют поле боя.

На востоке Украины идет малозаметная, но технологически продвинутая война дронов. Обе стороны конфликта — Украина и Россия — активно применяют радиоуправляемые через оптоволоконные кабели FPV-дроны, что делает их невосприимчивыми к средствам подавления и обеспечивает скрытность, пишет издание The War Zone (перевод — сайт Charter97.org).

Командир батальона ударных беспилотных систем 12-ой бригада специального назначения «Азов» с позывным «Яс» рассказал о практическом применении этой технологии. По его словам, главная сила таких дронов — в полной радиомолчании, что делает их незаметными для вражеских сенсоров. «Вы работаете в условиях полного радиомолчания. Электронная борьба становится просто неэффективной», — отметил он.

Однако технология имеет и недостатки — около 50% боевых вылетов заканчиваются успешным поражением цели. «Любая ошибка может привести к взрыву или потере управления», — добавляет Яс.

Несмотря на эффективность, менее 5% дронов в подразделении используют оптоволоконную систему, в основном из-за дефицита качественных комплектующих и долгих сроков поставки. «Ожидание в 2–3 месяца — это слишком долго. Но и покупать некачественные системы — тоже не вариант», — пояснил он.

Украинские бойцы также активно используют ретрансляторы, чтобы бороться с «радиотенью», особенно в городских условиях. По словам Яса, эффективнее всего размещать ретранслятор прямо над целью — например, на крыше здания.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com