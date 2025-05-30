В Беларуси скоро могут подорожать мобильные телефоны, ноутбуки и некоторые напитки 1 30.05.2025, 11:45

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Почему именно эти товары и как это связано с решением чиновников.

В Беларуси с 1 октября этого года введут маркировку некоторых товаров — безалкогольных напитков, соков, мобильных телефонов и ноутбуков. Об этом напомнили в инспекции МНС по Витебской области, пишет «Зеркало».

Напомним, эту маркировку собирались ввести с 1 декабря прошлого года, но затем перенесли ее на 1 октября нынешнего.

«Для заблаговременной маркировки средствами идентификации вышеуказанных товаров выдача кодов маркировки будет осуществляться оператором государственной информационной системы маркировки товаров унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации РУП «Издательство «Белбланкавыд» с 1 августа 2025 года», — отмечают в инспекции МНС по Витебской области.

Налоговики также уточнили, что с 1 октября этого года будет запрещено продавать без маркировки безалкогольные напитки, соки, мобильные телефоны и ноутбуки.

Также власти намерены ввести прослеживаемость отдельных групп товаров. Если упростить, то бизнесу надо будет передавать налоговой данные об остатках. Речь про макароны, крупы, молочную продукцию, кондитерские изделия, шоколад, чай, кофе, обувь, бытовую технику, электрические дрели, моющие средства.

Что это означает для бизнеса и покупателей

Цифровая маркировка позволит прослеживать весь путь такого товара — от производителя до потребителя. Считается, что такой механизм дает определенные преимущества бизнесу. Во-первых, это ускоряет и упрощает документооборот, процессы взаимодействия бизнеса и государства. Во-вторых, это позволяет повысить конкурентоспособность добросовестных предпринимателей и снизить риски заключения сделок с нечестными игроками как на внешнем, так и на внутреннем рынке.

Чиновники считают, что для покупателей это плюс — они получат гарантию приобретения легального товара.

Одновременно со всем этим маркировка товаров несет дополнительные затраты для бизнеса (специальная наклейка требует оплаты), что может быть перенесено в розничную цену. То есть для покупателей товар может стать дороже.

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