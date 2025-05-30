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Госдеп США рассказал, как Россия «чрезвычайно разочаровала» Трампа

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  • 30.05.2025, 11:48
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Госдеп США рассказал, как Россия «чрезвычайно разочаровала» Трампа
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Вашингтон больше не верит словам Путина.

Президента США Дональда Трампа разочаровали российские массированные обстрелы Украины во время переговоров с Россией.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс на брифинге.

Она подчеркнула, что США будут оценивать российского диктатора Владимира Путина «не по тому, что он говорит, а по тому, что он делает».

По ее словам, государственный секретарь Марко Рубио во время встречи с главой МИД страны-агрессора Сергеем Лавровым повторил призывы президента Трампа к конструктивному, добросовестному диалогу с Украиной как единственному пути к прекращению войны.

«Президент судит Путина, исходя из характера того, что его явно чрезвычайно разочаровало убийство мирных жителей во время переговоров о прекращении огня», — говорится в сообщении.

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