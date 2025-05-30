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«Провалишься — даже пряжки от ремня не останется»

  • 30.05.2025, 11:55
  • 3,218
«Провалишься — даже пряжки от ремня не останется»

Белорус заметил на поле странное горячее пятно.

Мир полон чудес. И с некоторыми из них лучше никогда не встречаться, пишет Onliner. Пугающее пятно посреди симпатичной зеленой полянки заснял пользователь TikTok Дмитрий. Как утверждает молодой человек, происходит все в Брестском районе. «Как будто воронка от снаряда. Как-то странно. Дымок идет. Похоже, торф горит. Видимо, молния ударила — рядом точно ударила в дерево», — предположил молодой человек.

В комментариях знающие люди подтверждают: торф, он самый. «Очаг (котел под землей) может быть в десятки раз обширнее, чем на поверхности. Провалишься — даже пряжки от ремня не останется». «Очень опасный торфяной пожар. От такого может целый поселок уйти под землю, в МЧС нужно срочно сообщить». «Опасно близко подходить — можно провалиться», — пугают комментаторы. Жутко — не то слово.

@likhoglyad_dzmitry

♬ оригинальный звук - likhoglyad_dzmitry

Как поступать, если увидел перед собой что-то подобное?

— Необходимо звонить в МЧС, передав детальную информацию о локации. И не приближаться к месту горения торфяников, — объясняет пресс-секретарь МЧС Евгений Барановский.

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