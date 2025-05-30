Не пойми кто в «алкоголичке» 1 Ирина Халип

30.05.2025, 12:00

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Ирина Халип

Слушайте свои «Валенки» в Дроздах.

По официальным данным, в этом году в Беларуси 56 тысяч выпускников. Трое из этих 56 тысяч – дети моих друзей. И когда их погнали в «Минск-арену» на последний звонок (да, это вовсе не был всенародно-выпускной праздник, это была обязаловка в обычном административно-приказном стиле), они сочли своим долгом стать стрингерами независимых медиа и начали посылать мне короткие видео с того большого «праздника».

Через полчаса я взмолилась: ребята, ну пожалуйста, не надо больше, я этого не выдержу! А ведь я человек опытный и закаленный: например, знаю, как выглядят фестиваль военруков Партизанского района Минска и встреча старшеклассников с депутатом Клишевичем, рассказывающим детям про «фашистскую тарашкевицу» под плакатом «Диалоговая площадка». Я знаю, как выглядит заполнение зала школьниками на торжественное заседание, посвященное выводу советских войск из Афганистана, когда дети честно играют в мобильные игры, а на сцене Балаба орет «русские не сдаются!» после песни невестки Лукашенко «Что ты сделал для родины?». Знаю, чем пугают и куда зовут всевозможные силовики, слоняющиеся по белорусским школам в то самое время, когда они, по идее, должны бороться с преступностью.

То есть в принципе меня удивить трудно. Но этот «праздник» для выпускников, куда их отправляли в приказном порядке, по степени бреда обошел даже районный фестиваль военруков. В красно-зеленых декорациях поют и пляшут какие-то люди, причем то гимн, то патетическую песню про войну, то с построением человеческой пирамиды под веселенькое «Ей, Беларусь! Ей, Беларусь!». Потом проводят «перекличку районов»: «Советский район здесь? А громче? Не слышу вас! Еще громче можете пошуметь? А Партизанский район пришел на последний звонок? Молодцы девчата! Ну и ребята тоже молодцы!»

И, наконец, на сцене появляется не пойми кто в майке-«алкоголичке». Этот не пойми кто должен стать сенсацией праздника. Он, честно отрабатывая гонорар, дергает всеми конечностями и шипит в микрофон: «Тает дым из-под сигарет, и ты не заметишь. Улетит за минуту пачка до нашей встречи».

«Это кто?» - пишу присутствующим в зале знакомым выпускникам. «Это Олег Майами, - отвечают они. – Что-то типа Бузовой, только еще тупее». Праздник переходит в финальную фазу. Катарсис. Улетает пачка сигарет, и начинается взрослая жизнь. Спасибо деду.

Знаете, а ведь эти «майами» куда хуже фестивалей военруков и встреч с депутатом Клишевичем. Прививку от пропаганды современные подростки уже получили – на протяжении всех школьных лет, особенно последних, они видели, что происходит со школой и школьными программами, как исчезают неблагонадежные учителя, как администрация начинает ходить строем, пытаясь построить и всех остальных. Детей не проймешь ни рассказами о «фашистской тарашкевице», ни страшными историями про змагаров-заговорщиков. Пропаганда отлетает от них, не находя ни единой лазейки, чтобы внедриться в сознание и уютно там устроиться. И тогда, вероятно, идеологи решают: ну ладно, если мы не можем сделать из этого потерянного поколения надежных солдат режима, давайте им хотя бы вкус испортим. Пусть Бузову с Майами слушают: люди, которые приучены веселиться и плясать под такое, очень даже сгодятся для государственных целей. Их можно загонять под любые флаги и лозунги – главное, чтобы не пойми кто в майке-«алкоголичке» что-то шипел в микрофон, подергивая конечностями. А с теми, кто слушает рок, каши не сваришь, и в светлое будущее они на поводке не пойдут. Так что будем травить детей дурновкусием, как дустом. Потом, глядишь, привыкнут, в БРСМ вступят, к порядку привыкнут.

Мне вот только любопытно: а сами они, обитатели гетто в Дроздах, кого зовут петь на свои закрытые корпоративчики? У них ведь денег – хоть Стинга приглашай, хоть Маккартни, хоть Бостонский симфонический оркестр, хоть всех вместе с Мадонной на разогреве. А все равно ведь собираются – и слушают «Валенки».

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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