Лукашисты придумали, как нажиться на дефиците шампанского в РФ 1 30.05.2025, 12:13

Поставки игристых вин из Беларуси в Россию выросли в 21 раз.

Продажи белорусского игристого вина в российской рознице в I квартале 2025 года выросли до 11,8 тыс. декалитров. Такой резкий рост связан с низкой базой и тем, что после введения заградительных пошлин на вина из «недружественных стран» российские дистрибьюторы стали больше завозить напитки, в том числе, из Беларуси, пишет «КоммерсантЪ».

Аномальный рост поставок белорусского игристого вина связан в основном с низкой базой, говорит руководитель WineRetail Александр Ставцев. По его словам, производители завозят виноматериал из других стран и разливают у себя. Ведь в Россию завозить так виноматериал нельзя.

Плюс это попытка предложить недорогой аналог просекко, которое заметно выросло в цене после введения новых пошлин и акцизов.

На российском рынке установлена повышенная ставка на импорт вина из «недружественных стран» — 25%, но не менее $2 за литр.

По данным аналитиков Luding Group, в январе-марте также активно росли продажи игристого вина из Чили — на 158% — и Армении — на 18%. А у наиболее массового импортного игристого, наоборот, наблюдается спад продаж: у продукции из Италии — на 30%, из Франции — на 32%, из Испании — на 37%.

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